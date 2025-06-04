ميرتس يتوجه لواشنطن للقاء ترامب.. الناتو وحرب أوكرانيا والرسوم تتصدر المباحثات

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ويترقب محللون المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد لاحقا في الأميركي، حيث وقعت مشادات مثيرة للجدل خلال زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس سيريل رامافوسا. يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى ، مساء اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية له للولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأميركي في اجتماع خاص وخلال مأدبة غداء في غدا الخميس.ويترقب محللون المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد لاحقا في الأميركي، حيث وقعت مشادات مثيرة للجدل خلال زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس سيريل رامافوسا.

وسيركز الاجتماع بين ميرتس وترامب على جهود إنهاء الحرب في ، وتعامل (ناتو) مع التهديدات الخارجية المتزايدة، والنزاع حول الرسوم الجمركية بين والاتحاد . وأوضح ميرتس من قبل أنه لن يسافر إلى واشنطن "كمتوسل"، وأنه سيمثل المواقف الأوروبية هناك بثقة.

وسيبقى المستشار في العاصمة الأميركية حوالي 17 ساعة فقط. وسيغادر مساء اليوم عقب عشاء مع رؤساء حكومات الولايات في برلين، ومن المتوقع أن يصل إلى واشنطن بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، ثم يقضي ليلته ضيافة الرئيس "بلير هاوس"، ليبدأ برنامج الزيارة في البيت الأبيض في وقت متأخر من صباح الخميس.



ولم يلتقِ ميرتس وترامب إلا لفترة وجيزة قبل سنوات عديدة في ، لكن منذ تولي المستشار منصبه قبل 4 أسابيع، تحدثا 4 مرات عبر الهاتف - مرة على انفراد، ثم 3 مرات ضمن مجموعة أكبر مع عدد من قادة دول أوروبية حول الحرب في أوكرانيا.