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عربي-دولي

ميرتس يتوجه لواشنطن للقاء ترامب.. الناتو وحرب أوكرانيا والرسوم تتصدر المباحثات

Lebanon 24
04-06-2025 | 02:51
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يتوجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى واشنطن، مساء اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية له للولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اجتماع خاص وخلال مأدبة غداء في البيت الأبيض غدا الخميس.
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ويترقب محللون المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد لاحقا في مكتب الرئيس الأميركي، حيث وقعت مشادات مثيرة للجدل خلال زيارتي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا.
وسيركز الاجتماع بين ميرتس وترامب على جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتعامل حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع التهديدات الخارجية المتزايدة، والنزاع حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأوضح ميرتس من قبل أنه لن يسافر إلى واشنطن "كمتوسل"، وأنه سيمثل المواقف الأوروبية هناك بثقة.
وسيبقى المستشار في العاصمة الأميركية حوالي 17 ساعة فقط. وسيغادر مساء اليوم عقب عشاء مع رؤساء حكومات الولايات في برلين، ومن المتوقع أن يصل إلى واشنطن بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، ثم يقضي ليلته في دار ضيافة الرئيس "بلير هاوس"، ليبدأ برنامج الزيارة في البيت الأبيض في وقت متأخر من صباح الخميس.

ولم يلتقِ ميرتس وترامب إلا لفترة وجيزة قبل سنوات عديدة في نيويورك، لكن منذ تولي المستشار منصبه قبل 4 أسابيع، تحدثا 4 مرات عبر الهاتف - مرة على انفراد، ثم 3 مرات ضمن مجموعة أكبر مع عدد من قادة دول أوروبية حول الحرب في أوكرانيا.
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