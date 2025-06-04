ترامب: الرئيس الصيني عنيد ويصعب إبرام اتفاق معه

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أكد الرئيس الأميركي ، الأربعاء، أنه "يقدر" نظيره الصيني لكن "من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق" معه فيما يتواجه البلدان في حرب تجارية بشأن الرسوم الجمركية.وكتب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أقدر الرئيس شي ولطالما أحببته وسأستمر في ذلك، لكن صعب جدا".وتزامن ذلك مع دخول قرار رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم في إلى 50 بالمئة، الأربعاء.