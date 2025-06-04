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شهداء وجرحى بقصف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:47
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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون منذ فجر الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).
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وأفادت "صفا" بـ"مقتل 10 مواطنين، بينهم أطفال في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة داخل مدرسة لإيواء النازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، مشيرة إلى وقوع إصابات، "في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في شارع جلال وسط مدينة خان يونس".

وذكرت أن "مواطنا قتل وأصيب آخرين، من جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس".

وقال سكان إن الجيش الإسرائيلي كثف الضربات الجوية والقصف بالدبابات على مناطق في خان يونس بعد يوم من إسقاط منشورات تأمر السكان بمغادرة منازلهم والتوجه غربا قائلا إن قواته تقاتل مسلحين من حركة حماس وجماعات أخرى في المنطقة.
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