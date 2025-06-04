شهداء وجرحى بقصف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس

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استشهد عدد من وأصيب آخرون منذ فجر الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على ، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة (صفا).وأفادت "صفا" بـ"مقتل 10 مواطنين، بينهم أطفال في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة داخل مدرسة لإيواء غربي مدينة جنوبي القطاع"، مشيرة إلى وقوع إصابات، "في قصف إسرائيلي على شقة سكنية في وسط مدينة خان يونس".وذكرت أن "مواطنا قتل وأصيب آخرين، من جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس".وقال سكان إن الجيش كثف الضربات الجوية والقصف بالدبابات على مناطق في خان يونس بعد يوم من إسقاط منشورات تأمر السكان بمغادرة منازلهم والتوجه غربا قائلا إن قواته تقاتل مسلحين من حركة وجماعات أخرى في المنطقة.