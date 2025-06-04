المحكمة العليا الإيرانية تؤيد حكم الإعدام بحق المتهم باغتيال فخري زاده

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صادقت في حكم الإعدام الصادر بحق شجاعي، وهو أحد المتهمين في قضية اغتيال العالم البارز في البرنامج والصاروخي ، محسن فخري‌ ، وفق ما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي.ووفقاً للتقرير، فقد أيدت الدائرة 39 للمحكمة الحكم الصادر عن في عاصمة شمال غربي ، ما يضع شجاعي على مشارف تنفيذ حكم الإعدام.