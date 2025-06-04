رفع أكبر علم سوريّ في حديقة تشرين (صور)

مراسل سانا: بحضور وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ دمشق ماهر مروان، رفع أكبر علم سوري مساحته 600 متر مربع على أعلى سارية ارتفاعها 110 أمتار، وذلك في حديقة تشرين بدمشق.#سانا pic.twitter.com/dVQTahK1lu
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) June 4, 2025
مراسل سانا: بحضور وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ دمشق ماهر مروان، رفع أكبر علم سوري مساحته 600 متر مربع على أعلى سارية ارتفاعها 110 أمتار، وذلك في حديقة تشرين بدمشق.#سانا pic.twitter.com/dVQTahK1lu