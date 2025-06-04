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رفع أكبر علم سوريّ في حديقة تشرين (صور)

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:55
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شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، رفع أكبر علم سوري على أعلى سارية ارتفعت لـ110 أمتار.
وقالت وكالة "سانا" في منشور على منصة "إكس": "بحضور وزيري الثقافة محمد ياسين صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ دمشق ماهر مروان، تم اليوم رفع أكبر علم سوري مساحته 600 متر مربع، على أعلى سارية ارتفاعها 110 أمتار، وذلك في حديقة تشرين بدمشق".
 
 
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