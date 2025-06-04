رفع أكبر علم سوريّ في حديقة تشرين (صور)

شهدت العاصمة اليوم الأربعاء، رفع أكبر علم سوري على أعلى سارية ارتفعت لـ110 أمتار.

وقالت وكالة " " في منشور على منصة "إكس": "بحضور وزيري الثقافة صالح والسياحة مازن الصالحاني ومحافظ دمشق ، تم اليوم رفع أكبر علم سوري مساحته 600 ، على أعلى سارية ارتفاعها 110 أمتار، وذلك في حديقة تشرين بدمشق".