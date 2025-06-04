من دولة كبرى.. 100 ألف "مُسيّرة" لأوكرانيا!

تعهدت ، اليوم الأربعاء، بتزويد بـ100 ألف طائرة مُسيّرة، وذلك تزامناً مع إجراء الرئيس الأوكراني تغييرات في قمة قيادة جيش بلاده.

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وتعهدت الحكومة بتسليم المسيرات بحلول نهاية السنة المالية الحالية في نيسان 2026، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيّرت إستراتيجيات خوض الحروب.



وقالت الحكومة البريطانية إن هذه المسيرات -التي تبلغ قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار)- تُعد جزءا من مبادرة دعم عسكري أوسع نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار أميركي).



ومن المُقرر أن يعلن جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في والذي تشارك في استضافته.



وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية".



وإلى جانب تسليم المسيرات، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني (حوالي 334.5 دولار أميركي) هذا العام لتدريب قوات أوكرانية. (الجزيرة نت)