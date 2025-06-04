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عربي-دولي
من دولة كبرى.. 100 ألف "مُسيّرة" لأوكرانيا!
Lebanon 24
04-06-2025
|
06:09
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تعهدت
بريطانيا
، اليوم الأربعاء، بتزويد
أوكرانيا
بـ100 ألف طائرة مُسيّرة، وذلك تزامناً مع إجراء الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
تغييرات في قمة قيادة جيش بلاده.
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وتعهدت الحكومة
البريطانية
بتسليم المسيرات بحلول نهاية السنة المالية الحالية في نيسان 2026، وذلك بعد قولها إن الطائرات المسيرة غيّرت إستراتيجيات خوض الحروب.
وقالت الحكومة البريطانية إن هذه المسيرات -التي تبلغ قيمتها 350 مليون جنيه إسترليني (473 مليون دولار)- تُعد جزءا من مبادرة دعم عسكري أوسع نطاقا لأوكرانيا تصل قيمته إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6 مليارات دولار أميركي).
ومن المُقرر أن يعلن
وزير الدفاع
جون هيلي عن هذا القرار في اجتماع
مجموعة الاتصال
الدفاعية لأوكرانيا التي تضم 50 دولة في
بروكسل
والذي تشارك
ألمانيا
في استضافته.
وفي بيان قبيل الاجتماع، أكد هيلي أن "بريطانيا تكثف دعمها لأوكرانيا من خلال تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة هذا العام واستكمال إنجاز كبير في تسليم ذخيرة مدفعية بالغة الأهمية".
وإلى جانب تسليم المسيرات، قالت بريطانيا إنها أتمت شحن 140 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وإنها ستنفق 247 مليون جنيه إسترليني (حوالي 334.5 دولار أميركي) هذا العام لتدريب قوات أوكرانية.
(الجزيرة نت)
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