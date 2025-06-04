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عربي-دولي

الجفاف يهدّد قارة بأكملها.. إكتشفوا آخر بيانات جديدة

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:21
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كشفت بيانات جديدة أنّ الجفاف ضرب 53% من أنواع التربة في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في منتصف شهر أيار الماضي.
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وقالت بيانات المرصد إنّ هذا الرقم يعد أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام منذ بدء عمليات الرصد عام 2012، وهو أعلى بأكثر من 20 نقطة من معدل الفترة الممتدة بين 2012 و2024 (30%).
 
ويجمع مؤشر الجفاف الصادر عن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، والمستند إلى عمليات رصد بالأقمار الاصطناعية، بين ثلاثة معايير هي: هطل الأمطار ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي، كما أنه يستنتج ثلاثة مستويات للجفاف (مراقبة وتحذير وإنذار).
 
 
وأوضح المرصد أنه في الفترة من 11 إلى 20 أيار الفائت، كانت 42% من أنواع التربة في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في حالة نقص في الرطوبة (مستوى التحذير)، و5% عند مستوى الإنذار، مما يعني أن الغطاء النباتي ينمو بشكل غير طبيعي.
 
وتأثرت دول شمال وشرق ووسط أوروبا بشكل خاص، حيث بلغت مستويات التأهب ذروتها. فعلى سبيل المثال، كانت 19% من أوكرانيا في حالة إنذار، بينما شهدت دول أخرى وضعاً مقلقاً مثل بيلاروسيا 17%، وبولندا 10%، وهنغاريا وسلوفاكيا 9%، بحسب بيانات المرصد.
 
 
وفي الجنوب، وصلت مستويات الإنذار إلى 20% أو تجاوزتها في بعض الدول أو المناطق: سوريا، وقبرص، وفلسطين. (العربي الجديد)
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