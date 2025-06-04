الجفاف يهدّد قارة بأكملها.. إكتشفوا آخر بيانات جديدة

كشفت بيانات جديدة أنّ الجفاف ضرب 53% من أنواع التربة في ومنطقة في منتصف شهر أيار الماضي.

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وقالت بيانات المرصد إنّ هذا الرقم يعد أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام منذ بدء عمليات الرصد عام 2012، وهو أعلى بأكثر من 20 نقطة من معدل الفترة الممتدة بين 2012 و2024 (30%).

ويجمع مؤشر الجفاف الصادر عن ، والمستند إلى عمليات رصد بالأقمار الاصطناعية، بين ثلاثة معايير هي: هطل الأمطار ورطوبة التربة وحالة الغطاء النباتي، كما أنه يستنتج ثلاثة مستويات للجفاف (مراقبة وتحذير وإنذار).

وأوضح المرصد أنه في الفترة من 11 إلى 20 أيار الفائت، كانت 42% من أنواع التربة في أوروبا ومنطقة المتوسط في حالة نقص في الرطوبة (مستوى التحذير)، و5% عند مستوى الإنذار، مما يعني أن الغطاء النباتي ينمو بشكل غير طبيعي.

وتأثرت دول شمال وشرق ووسط أوروبا بشكل خاص، حيث بلغت مستويات التأهب ذروتها. فعلى سبيل المثال، كانت 19% من في حالة إنذار، بينما شهدت دول أخرى وضعاً مقلقاً مثل بيلاروسيا 17%، وبولندا 10%، وهنغاريا وسلوفاكيا 9%، بحسب بيانات المرصد.

وفي الجنوب، وصلت مستويات الإنذار إلى 20% أو تجاوزتها في بعض الدول أو المناطق: ، وقبرص، وفلسطين. (العربي الجديد)