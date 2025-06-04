كم تبلغ تكلفة كسوة الكعبة وما المواد المستخدمة في صناعتها؟

تشهد المشرفة مظاهر عناية متواصلة تتجلى في أعمال الترميم والصيانة الدورية، والتحسينات المستمرة، إضافة إلى تجديد كسوتها سنويًا. ويُعد رفع الكسوة من أبرز التقاليد التي تسبق موسم الحج، حيث يُنفّذ هذا الإجراء سنويًا في منتصف شهر ذي ، تحت إشراف للعناية بشؤون والمسجد النبوي.

وفي ، كان رفع الكسوة يُستخدم كإشارة إلى قرب موسم الحج، وإعلانًا عن بدء الشعائر واستقبال الحجاج. أما اليوم، فيتم رفعها بارتفاع ثلاثة أمتار حمايةً لها من التمزق أو التلف نتيجة الزحام الشديد، كما يُسهم هذا الإجراء في منع بعض الزوار من محاولة قطع أجزاء منها للاحتفاظ بها كتذكار أو طلبًا للبركة.

ويُصنَع ثوب الكعبة من الحرير الطبيعي الخالص المزيّن بخيوط من والفضة، وتُقدّر تكلفته بأكثر من 25 مليون ، ويستغرق تصنيعه نحو عشرة أشهر. وتتطلب هذه العملية استخدام نحو 670 كيلوغرامًا من الحرير، و120 كيلوغرامًا من الذهب عيار 24، إلى جانب 100 كيلوغرام من الفضة.

ويُنفّذ هذه المهمة فريق وطني من الكوادر الفنية المتخصصة، مدعومين بأحدث الأجهزة والتقنيات، وفقًا لأعلى معايير الجودة، بحسب ما أفادت به "واس". (سكاي نيوز)