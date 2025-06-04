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محمد بن زايد يستقبل السيسي في أبوظبي

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:28
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استقبل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة أبوظبي.
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وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن "عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وصل، اليوم، إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات".

وأضافت الوكالة أنه "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة".
 
وتابعت : "كما كان في الاستقبال، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين". (سكاي نيوز عربية)
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