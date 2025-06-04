محمد بن زايد يستقبل السيسي في أبوظبي

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وأوضحت (وام) أن " ، رئيس مصر العربية الشقيقة وصل، اليوم، إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة ".



وأضافت الوكالة أنه "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، الشيخ زايد آل نهيان، ". استقبل رئيس ، بن زايد آل ، الأربعاء، في العاصمة أبوظبي.وأوضحت (وام) أن " ، رئيس مصر العربية الشقيقة وصل، اليوم، إلى أبوظبي في زيارة أخوية إلى دولة ".وأضافت الوكالة أنه "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة، الشيخ زايد آل نهيان، ".

وتابعت : "كما كان في الاستقبال، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين". (سكاي نيوز عربية)