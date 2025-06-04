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عربي-دولي
"سر صاروخي" عن أوكرانيا.. تقارير أميركية تعلنه!
Lebanon 24
04-06-2025
|
06:35
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نقلت وكالة "
سبوتنيك
" الروسية عن تقارير أميركية قولها إنَّ "محاولة
أوكرانيا
ضرب العديد من المطارات العسكرية الروسية، لن يؤثر على زمام المبادرة في ساحة المعركة للقوات المسلحة الروسية".
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التقارير قالت إنه "رغم الضربات التي وجهتها أوكرانيا للمطارات الروسية في 1 حزيران، إلا أن ما حصل لن يُحدث فرقاً حقيقياً في موازين القوى على الأرض".
وأوضحت أن "
روسيا
تكثف إنتاجها من الصواريخ الباليستية والطائرات الهجومية المسيّرة، بينما تمتلك أوكرانيا 8 أنظمة دفاع جوي من طراز
باتريوت
فقط، 6 منها فقط قادرة على العمل في آنٍ واحد، كما يشار إلى أن القوات المسلحة
الأوكرانية
تحتاج إلى قذيفتين لصد قذيفة روسية واحدة".
وتزعم صحيفة "بوليتيكو" أن أوكرانيا لا تملك سوى 200 قذيفة "باتريوت". وحتى لو قررت
الولايات المتحدة
تجديد ترسانة
كييف
، فلن تُخصص جميع القذائف الـ 600 التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية للصناعات الدفاعية سنويًا للقوات المسلحة الأوكرانية.
(سبوتنيك)
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