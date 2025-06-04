"سر صاروخي" عن أوكرانيا.. تقارير أميركية تعلنه!

نقلت وكالة " " الروسية عن تقارير أميركية قولها إنَّ "محاولة ضرب العديد من المطارات العسكرية الروسية، لن يؤثر على زمام المبادرة في ساحة المعركة للقوات المسلحة الروسية".

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التقارير قالت إنه "رغم الضربات التي وجهتها أوكرانيا للمطارات الروسية في 1 حزيران، إلا أن ما حصل لن يُحدث فرقاً حقيقياً في موازين القوى على الأرض".

وأوضحت أن " تكثف إنتاجها من الصواريخ الباليستية والطائرات الهجومية المسيّرة، بينما تمتلك أوكرانيا 8 أنظمة دفاع جوي من طراز فقط، 6 منها فقط قادرة على العمل في آنٍ واحد، كما يشار إلى أن القوات المسلحة تحتاج إلى قذيفتين لصد قذيفة روسية واحدة".

وتزعم صحيفة "بوليتيكو" أن أوكرانيا لا تملك سوى 200 قذيفة "باتريوت". وحتى لو قررت تجديد ترسانة ، فلن تُخصص جميع القذائف الـ 600 التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية للصناعات الدفاعية سنويًا للقوات المسلحة الأوكرانية. (سبوتنيك)