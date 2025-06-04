بسبب مصر.. هجوم إسرائيلي على نتنياهو

هاجم زعيم يائير لابيد، وسياسة حكومته تجاه مصر، معتبرا أن العداء لمصر يقوض فرص السلام بين البلدين.

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وقال لابيد إن التصريح المكرر لمكتب رئيس الوزراء بشأن مزاعم التمويل ، ووجود حملة مستمرة ضد مصر، قد تقوض اتفاقية السلام بين البلدين.



وحذر رئيس المعارضة من أن زيارة لمصر تنبع من الحملة التي زعم أن الحكومة الإسرائيلية تشنها بتمويل ضد مصر.



ووفقا له، فإن الزيارة المقلقة للقاهرة هي نتيجة للحملة التي تقوض اتفاقية السلام بين ومصر قائلا: "زيارة للقاهرة والحديث عن التعاون يمثلان إشارة تحذير.. فمنذ أشهر، تشن الحكومة الإسرائيلية، بتشجيعٍ وتمويلٍ قطري، حملة معادية لمصر تقوض اتفاقيات السلام".



وأضاف لبيد، كاتبا: "هذا السلوك له ثمن وهو خطير.. اتفاقيات السلام مع مصر تعد رصيدا استراتيجيا لإسرائيل، وستضطر الحكومة المقبلة إلى التحرك بسرعة ومسؤولية لتحسين العلاقات ووقف المحور الإيراني". (روسيا اليوم)