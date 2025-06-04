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بسبب مصر.. هجوم إسرائيلي على نتنياهو

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:46
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هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياسة حكومته تجاه مصر، معتبرا أن العداء لمصر يقوض فرص السلام بين البلدين.
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وقال لابيد إن التصريح المكرر لمكتب رئيس الوزراء بشأن مزاعم التمويل القطري، ووجود حملة مستمرة ضد مصر، قد تقوض اتفاقية السلام بين البلدين.

وحذر رئيس المعارضة الإسرائيلية من أن زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر تنبع من الحملة التي زعم أن الحكومة الإسرائيلية تشنها بتمويل قطري ضد مصر.

ووفقا له، فإن الزيارة المقلقة للقاهرة هي نتيجة للحملة التي تقوض اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر قائلا: "زيارة وزير الخارجية الإيراني للقاهرة والحديث عن التعاون يمثلان إشارة تحذير.. فمنذ أشهر، تشن الحكومة الإسرائيلية، بتشجيعٍ وتمويلٍ قطري، حملة معادية لمصر تقوض اتفاقيات السلام".

وأضاف لبيد، كاتبا: "هذا السلوك له ثمن وهو خطير.. اتفاقيات السلام مع مصر تعد رصيدا استراتيجيا لإسرائيل، وستضطر الحكومة المقبلة إلى التحرك بسرعة ومسؤولية لتحسين العلاقات ووقف المحور الإيراني". (روسيا اليوم) 
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