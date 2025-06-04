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عربي-دولي

إسرائيل تستعدّ... ماذا كشفت صحيفة عن "الضربة العسكريّة" على إيران؟

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:54
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كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن إسرائيل تكثف استعداداتها لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران
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وأفادت أن "الجيش الإسرائيلي يسرّع وتيرة التحضيرات لضربة ضد إيران بينما ينتظر الحصول على دعم أميركي استراتيجي". 
 
وأشارت إلى أن "التحديات التي تواجه إسرائيل لضرب إيران تشمل بُعد المسافة وتحصين المواقع النووية وتوقّع ردّ متعدد الجبهات من إيران وحلفائها".
 
وأضافت: "إسرائيل تحتاج حاليًّا إلى تحرك دبلوماسي ومن المتوقع أن يتوجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة". 
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