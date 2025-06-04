إسرائيل تستعدّ... ماذا كشفت صحيفة عن "الضربة العسكريّة" على إيران؟

كشفت صحيفة " " أن تكثف استعداداتها لتنفيذ ضربة عسكرية ضد .

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وأفادت أن "الجيش يسرّع وتيرة التحضيرات لضربة ضد إيران بينما ينتظر الحصول على دعم أميركي استراتيجي".

وأشارت إلى أن "التحديات التي تواجه إسرائيل لضرب إيران تشمل بُعد المسافة وتحصين المواقع النووية وتوقّع ردّ متعدد الجبهات من إيران وحلفائها".

وأضافت: "إسرائيل تحتاج حاليًّا إلى تحرك ومن المتوقع أن يتوجه إلى في الأسابيع المقبلة".