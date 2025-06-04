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إقتصاد

قطاع الخدمات الروسيّ يُسجّل أسرع وتيرة نمو في 5 أشهر

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:29
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صعد مؤشر مديري المشتريات "PMI" في قطاع الخدمات في روسيا إلى 52.2 نقطة في أيار الماضي مقارنة بـ50.1 نقطة تم تسجيلها في نيسان.
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وأشارت شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى نمو ملحوظ في الإنتاج في القطاع خلال أيار 2025، حيث سجلت وتيرة النشاط أسرع وتيرة منذ كانون الثاني الماضي. (روسيا اليوم)
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