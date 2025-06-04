قطاع الخدمات الروسيّ يُسجّل أسرع وتيرة نمو في 5 أشهر

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صعد مؤشر مديري المشتريات "PMI" في قطاع الخدمات في إلى 52.2 نقطة في أيار الماضي مقارنة بـ50.1 نقطة تم تسجيلها في نيسان.وأشارت شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى نمو ملحوظ في الإنتاج في القطاع خلال أيار 2025، حيث سجلت وتيرة النشاط أسرع وتيرة منذ كانون الثاني الماضي. (روسيا اليوم)