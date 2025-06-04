مسؤول سوري: هذه الجهات في سوريا تسعى إلى توتير العلاقة مع إسرائيل

نفلت وكالة " " عن مسؤول سوري قوله إن "جهات قد تسعى لزعزعة أمن المنطقة تضم بقايا فصائل موالية للرئيس السوري السابق مرتبطة بإيران وتنشط في ".

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وأضاف: "هذه الجهات لها مصلحة في استفزاز كوسيلة لتصعيد التوتر وتقويض جهود الاستقرار".