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مسؤول سوري: هذه الجهات في سوريا تسعى إلى توتير العلاقة مع إسرائيل

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:31
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نفلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سوري قوله إن "جهات قد تسعى لزعزعة أمن المنطقة تضم بقايا فصائل موالية للرئيس السوري السابق بشار الأسد مرتبطة بإيران وتنشط في القنيطرة".
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وأضاف: "هذه الجهات لها مصلحة في استفزاز إسرائيل كوسيلة لتصعيد التوتر وتقويض جهود الاستقرار". 
 
 
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