Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: موعد المحادثات المقبلة مع أوكرانيا سيتحدّد عند استعداد الطرفين

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1370394-638846456928372970.jpg
Doc-P-1370394-638846456928372970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن على المشاركين في المفاوضات الروسية - الأوكرانية دراسة مسودة المذكرات مع مقترحات السلام من الطرفين، وبعد ذلك الاتفاق على مواعيد الجولة التالية من المفاوضات.
Advertisement

وقال بيسكوف رداً على سؤال وكالة "تاس": "من الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للنظر في مسودات المذكرات التي تبادلها الطرفان، وبمجرد أن يصبحا جاهزين، سيتفقان على مواعيد الجولة المقبلة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
مصدر مطلع لـ"رويترز": واشنطن لم تؤكد قط مشاركتها في جولة رابعة من المحادثات مع إيران يوم السبت في روما ولم يتحدد موعد بعد للجولة المقبلة
lebanon 24
04/06/2025 21:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث زيلينسكي: أوكرانيا جاهزة لجولة المحادثات المقبلة مع روسيا لكنها تريد نقاشا بناء
lebanon 24
04/06/2025 21:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: لافروف أبلغ روبيو بشأن مقترح جولة المحادثات المقبلة مع أوكرانيا
lebanon 24
04/06/2025 21:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لم يتم التوصل إلى قرار بشأن مكان الجولة المقبلة من المحادثات مع أوكرانيا
lebanon 24
04/06/2025 21:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:18 | 2025-06-04
13:09 | 2025-06-04
13:00 | 2025-06-04
12:41 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24