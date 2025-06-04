بيسكوف: موعد المحادثات المقبلة مع أوكرانيا سيتحدّد عند استعداد الطرفين

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أعلن المتحدث باسم ، أن على المشاركين في المفاوضات الروسية - دراسة مسودة المذكرات مع مقترحات السلام من الطرفين، وبعد ذلك الاتفاق على مواعيد الجولة التالية من المفاوضات.وقال بيسكوف رداً على سؤال وكالة "تاس": "من الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للنظر في مسودات المذكرات التي تبادلها الطرفان، وبمجرد أن يصبحا جاهزين، سيتفقان على مواعيد الجولة المقبلة". (العربية)