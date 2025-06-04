وزير الدفاع التركي: لا خطط لانسحابنا من سوريا فوراً

قال يشار غولر، إن تقدم التدريب والمشورة للقوات المسلحة ، وتسهم كذلك في تعزيز دفاعاتها، إلا أنه لا توجد لديها خطط لسحب أو نقل قواتها المتمركزة هناك على الفور.

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وأضاف غولر لوكالة " " إن تركيا وإسرائيل تواصلان محادثات فض النزاع للحيلولة دون وقوع أي عسكري بينهما في . يذكر أن نفذت أحدث غاراتها الجوية على في وقت متأخر، أمس الثلاثاء.

وأكد وزير الدفاع التركي أن الأولوية العامة لتركيا في سوريا هي الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها و" على الإرهاب"، مشيراً إلى أن تدعم في هذه الجهود.



وقال غولر: "بدأنا في تقديم خدمات التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية مع اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة سوريا الدفاعية"، دون الخوض في تفاصيل تلك الخطوات.



وأضاف غولر، الذي عيّنه الرئيس في هذا المنصب قبل عامين، أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكان انسحاب أو نقل أكثر من 20 ألف جندي من سوريا.

وقال غولر: "لا يمكن إعادة تقييم هذا الوضع إلا عندما يتحقق السلام والاستقرار في سوريا، ويزول خطر الإرهاب في المنطقة تماماً، وعندما تصبح حدودنا آمنة بالكامل ويعود النازحون بسلام". (العربية)