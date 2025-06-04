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عربي-دولي

وزير الدفاع التركي: لا خطط لانسحابنا من سوريا فوراً

Lebanon 24
04-06-2025 | 07:56
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قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن تركيا تقدم التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية، وتسهم كذلك في تعزيز دفاعاتها، إلا أنه لا توجد لديها خطط لسحب أو نقل قواتها المتمركزة هناك على الفور.
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وأضاف غولر لوكالة "رويترز" إن تركيا وإسرائيل تواصلان محادثات فض النزاع للحيلولة دون وقوع أي صدام عسكري بينهما في سوريا. يذكر أن إسرائيل نفذت أحدث غاراتها الجوية على جنوب سوريا في وقت متأخر، أمس الثلاثاء.  
 
وأكد وزير الدفاع التركي أن الأولوية العامة لتركيا في سوريا هي الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها و"القضاء على الإرهاب"، مشيراً إلى أن أنقرة تدعم دمشق في هذه الجهود.

وقال غولر: "بدأنا في تقديم خدمات التدريب والمشورة للقوات المسلحة السورية مع اتخاذ خطوات لتعزيز قدرة سوريا الدفاعية"، دون الخوض في تفاصيل تلك الخطوات.

وأضاف غولر، الذي عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان في هذا المنصب قبل عامين، أنه من السابق لأوانه مناقشة إمكان انسحاب أو نقل أكثر من 20 ألف جندي تركي من سوريا.
 
وقال غولر: "لا يمكن إعادة تقييم هذا الوضع إلا عندما يتحقق السلام والاستقرار في سوريا، ويزول خطر الإرهاب في المنطقة تماماً، وعندما تصبح حدودنا آمنة بالكامل ويعود النازحون بسلام". (العربية) 
 
 
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