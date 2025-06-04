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إقتصاد

ثروات ضخمة... تعرفوا إلى أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربيّ

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:10
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تمثل أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي حجر الأساس في قطاع التعدين في المنطقة، نظرًا لما تضمه من احتياطيات هائلة وإنتاجية ضخمة تعزز الاقتصادات المحلية وتستقطب استثمارات دولية.
 
ورغم تفاوت المواقع الجغرافية والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، فإن هذه المناجم تظلّ محط أنظار الأسواق العالمية، نظرا إلى ثقلها في سوق الذهب العالمية، كما تسهم في تنويع مصادر الدخل لدولها، وتوفير فرص العمل، ودعم العملة الصعبة من خلال الصادرات.
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منجم السكري
يُعدّ منجم السكري من أبرز أعمدة قطاع التعدين المصري، في موقعه في صحراء النوبة على مساحة 160 كيلومترا مربعا، ويحتل مركزا متقدما ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.
 
 
وفي عام 2023، أنتج السكري 450 ألف أوقية بمتوسط تركيز 1.27 غرام/طن، مستعملا تقنية استخلاص الذهب بالكربون. وبلغت طاقة المصنع 12.6 مليون طن سنويا، في حين شهد الموقع توسعات كبيرة، أبرزها محطة شمسية بقدرة 36 ميغاواط.
 
 
منجم تازيازت
يقع منجم تازيازت شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويُعدّ من أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، وتديره شركة كينروس الكندية، وكان بدأ المنجم إنتاجه عام 2007، وتبلغ احتياطياته المؤكدة 220 طنا من الذهب نحو 7.86 مليون أوقية.
 
 
منجم منصورة ومسرة

يستعمل المنجم تقنية "الأوتوكلاف" الفريدة لاستخراج الذهب، ويتوقع أن يعالج 4 ملايين طن سنويا، باحتياطي يتجاوز 7 ملايين أوقية، كما أعلنت شركة "معادن" اكتشافا محتملا يمتد 100 كيلومتر من الموقع الحالي، ضمن برنامج الاستكشاف المكثف، ما يعزز مكانة السعودية عالميا في قطاع التعدين.
 
 
منجم الدويحي
يبرز منجم الدويحي، الواقع في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ضمن أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، وتديره شركة معادن منذ 2016، بطاقة سنوية تبلغ 180 ألف أوقية.
 
 
منجم هساي
يُعدّ منجم هساي، من أكبر مناجم الذهب في السودان، وكان اكتشف عام 1993، وأنتج حتى عام 2011 قرابة 2.3 مليون أوقية من 18 حفرة مفتوحة.

ويقع المنجم ضمن تكوينات معقدة جيولوجيا، ما يجعله من أغنى مناطق السودان بالمعادن، ويشكل ركيزة اقتصادية في البلاد. (سبوتنيك)
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