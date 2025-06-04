ثروات ضخمة... تعرفوا إلى أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربيّ

تمثل أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي حجر الأساس في قطاع التعدين في المنطقة، نظرًا لما تضمه من احتياطيات هائلة وإنتاجية ضخمة تعزز الاقتصادات المحلية وتستقطب استثمارات دولية.

ورغم تفاوت المواقع الجغرافية والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، فإن هذه المناجم تظلّ محط أنظار ، نظرا إلى ثقلها في سوق العالمية، كما تسهم في تنويع مصادر الدخل لدولها، وتوفير فرص العمل، ودعم العملة الصعبة من خلال الصادرات.

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منجم

يُعدّ منجم السكري من أبرز أعمدة قطاع التعدين المصري، في موقعه في صحراء النوبة على مساحة 160 كيلومترا مربعا، ويحتل مركزا متقدما ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.