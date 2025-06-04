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عربي-دولي

في مُحيط دمشق... صحيفة تكشف ما فعله رئيس "الشاباك" الإسرائيليّ الجديد

Lebanon 24
04-06-2025 | 08:50
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أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيليّة، أنّ "رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني أجرى جولة سرية في محيط العاصمة السورية دمشق".
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ونقلت الصحيفة الإسرائيليّة عن ضابط في الجيش الإسرائيليّ قوله: "نتجول في محيط دمشق على بعد 20 كم منها فقط، لقد كان هذا حلماً قبل عدّة أشهر". (روسيا اليوم)
 
 
 
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