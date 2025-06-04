في طهران.. القبض على عناصر لتنظيم داعش

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وقال العميد منتظر : "لقد تم، خلال الأيام الماضية وبواسطة عمليات واسعة ومعقدة، قامت بها وحدة التابعة للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في طهران ومحافظات أصفهان وقم والبرز، كشف وتفكيك شبكة انتحارية وإرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وزرع القنابل في المراسم الأخيرة". أعلن المتحدث باسم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في ، العميد ، الأربعاء، القبض على أعضاء شبكة تابعة لتنظيم داعش في ، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا".وقال العميد منتظر : "لقد تم، خلال الأيام الماضية وبواسطة عمليات واسعة ومعقدة، قامت بها وحدة التابعة للقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في طهران ومحافظات أصفهان وقم والبرز، كشف وتفكيك شبكة انتحارية وإرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت بصدد تنفيذ عمليات تخريبية وزرع القنابل في المراسم الأخيرة".

وأضاف: "تم من خلال هذه العمليات القبض على جميع أعضاء الشبكة الأرهابية، بما يشمل 13 عنصرا بمن فيهم متزعم الشبكة، وفرق التوجيه والإسناد والانتحاريين، مضافا إلى الأجهزة والمعدات مثل الأحزمة الناسفة التي كانت في حوزتهم".



وأكد العميد منتظر المهدي أنه "سيتم خلال الأيام مزيد من التفاصيل حول عملية تفكيك هذه الشبكة الإرهابية". (سكاي نيوز عربية)