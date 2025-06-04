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عربي-دولي

كان داخل مطعم شهير... جريمة قتل راح ضحيتها أحد المحامين في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:36
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شهدت منطقة ميت علوان، التابعة لمحافظة كفر الشيخ المصرية، مقتل محام يدعى أحمد محمد عبدالحميد، بعد تعرضه لاعتداء غادر خلال وجوده في مقهى شهير في المنطقة.
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وألقى رجال مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ القبض على شاب وشقيقته متهمين بقتل المحامي. (العربية)
 
 
 
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