ترامب للاحتياطيّ الفيدراليّ: لقد فات الأوان

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جدد الرئيس الأميركي اليوم دعواته للاحتياطي لخفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب أفادت أن الوظائف الجديدة تباطأت في أيار الماضي.وقال : "صدرت أرقام "إيه دي بي" لقد "فات الأوان". يجب على باول الآن خفض سعر الفائدة. إنه أمر لا يصدق. لقد خفضت سعر الفائدة 9 مرات". (روسيا اليوم)