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إقتصاد

ترامب للاحتياطيّ الفيدراليّ: لقد فات الأوان

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:39
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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم دعواته للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب أفادت أن الوظائف الجديدة تباطأت في أيار الماضي.
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وقال ترامب: "صدرت أرقام "إيه دي بي" لقد "فات الأوان". يجب على باول الآن خفض سعر الفائدة. إنه أمر لا يصدق. لقد خفضت أوروبا سعر الفائدة 9 مرات". (روسيا اليوم)
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