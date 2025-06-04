لابيد: الكنيست انتهى

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قال زعيم ، إنّ "هذا انتهى"، مضيفا "لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى".ونقلت صحيفة " " الإسرائيلية عن قوله في الجلسة العامة للكنيست: "لن تقرّوا قانون الإعفاء من ".وأضاف: "يُقتل أطفال يوميا، دفاعا عن وطننا". (سكاي نيوز)