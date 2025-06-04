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لابيد: الكنيست انتهى

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:48
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنّ "هذا الكنيست انتهى"، مضيفا "لا يمكنكم الاستمرار في الدفع بنا من كارثة إلى أخرى".
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن لابيد قوله في الجلسة العامة للكنيست: "لن تقرّوا قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية".


وأضاف: "يُقتل أطفال إسرائيل يوميا، دفاعا عن وطننا". (سكاي نيوز)
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