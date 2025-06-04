Advertisement

عربي-دولي

"دليل المناسك الذكي".. مبادرة رقمية لتسهيل الحج والعمرة

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:52
A-
A+
Doc-P-1370478-638846564587547327.jpg
Doc-P-1370478-638846564587547327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، مبادرة تقنية توعوية جديدة بعنوان "دليل المناسك الذكي"، تهدف إلى تسهيل فهم وأداء مناسك الحج والعمرة من خلال توزيع نسخة إلكترونية متقدمة من كتاب المناسك.
Advertisement

وتعتمد المبادرة على تقنية الاتصال القريب (NFC)، حيث يمكن للحاج أو المعتمر تحميل الكتاب الإلكتروني بلغته بمجرد تمرير هاتفه الذكي على أجهزة موزعة في مواقع مختارة بمكة المكرمة، المشاعر المقدسة، المواقيت، والمنافذ.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج موسم حج 1446هـ، وتندرج ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في العمل الدعوي، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوفير محتوى شرعي مبسط يراعي تنوع اللغات والثقافات، ويضمن وعيًا شرعيًا وتمكينًا معرفيًا للحجاج، مما يسهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
المفتي عبدالله من مكة: الوقوف بعرفة ذروة الحج ودعوة لاحترام سلوكيات المناسك
lebanon 24
04/06/2025 21:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان من مستشفى رفيق الحريري للراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.. هذه تفاصيله
lebanon 24
04/06/2025 21:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى: دريان الى السعودية السبت لأداء مناسك الحج
lebanon 24
04/06/2025 21:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة رقمية بين شحادة ولحود: نحو تجربة سياحية ذكية في لبنان
lebanon 24
04/06/2025 21:24:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:35 | 2025-06-04
13:31 | 2025-06-04
13:18 | 2025-06-04
13:09 | 2025-06-04
13:00 | 2025-06-04
12:41 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24