"دليل المناسك الذكي".. مبادرة رقمية لتسهيل الحج والعمرة

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أطلقت والدعوة والإرشاد في ، مبادرة تقنية توعوية جديدة بعنوان "دليل المناسك الذكي"، تهدف إلى تسهيل فهم وأداء مناسك الحج والعمرة من خلال توزيع نسخة إلكترونية متقدمة من كتاب المناسك.وتعتمد المبادرة على تقنية الاتصال القريب (NFC)، حيث يمكن للحاج أو المعتمر تحميل الكتاب الإلكتروني بلغته بمجرد تمرير هاتفه الذكي على أجهزة موزعة في مواقع بمكة المكرمة، المشاعر المقدسة، المواقيت، والمنافذ.وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج موسم حج 1446هـ، وتندرج ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي في العمل الدعوي، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لتوفير محتوى شرعي مبسط يراعي تنوع اللغات والثقافات، ويضمن وعيًا شرعيًا وتمكينًا معرفيًا للحجاج، مما يسهم في أداء المناسك على الوجه الصحيح. (سكاي نيوز)