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عربي-دولي

بوتين يتحدث عن مفاوضات السلام: لماذا تريد أوكرانيا وقف القتال؟

Lebanon 24
04-06-2025 | 12:26
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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، الأربعاء، بالسعي إلى وقف لإطلاق النار من أجل إعادة تسليح جيشها وتجميع قواته والتحضير لهجمات تخريبية ضد موسكو.
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وقال بوتين، في كلمة أثناء اجتماع متلفز "لماذا نكافئهم بمنحهم استراحة من القتال، سيتم استغلالها من أجل تزويد النظام (الأوكراني) بأسلحة غربية، ومواصلة التعبئة القسرية والتحضير لأفعال إرهابية مختلفة".

وأعلنت روسيا الأربعاء أن أوكرانيا رفضت عرضا بوقف جزئي لإطلاق النار ليومين أو ثلاثة للسماح للطرفين بانتشال جثث القتلى من ساحة المعركة.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف للرئيس فلاديمير بوتين خلال الإحاطة التلفزيونية حول نتائج محادثات السلام التي عقدت الإثنين في إسطنبول: "أعتقد أن هذا خطأ فادح من جانب النظام في كييف".

وأضاف أن "روسيا يجب ألا تنساق وراء استفزازات أوكرانيا الإجرامية وعليها أن تستغل المفاوضات وكل الوسائل لتحقيق أهداف الحرب في أوكرانيا".

وقال بوتين بعد تصريحات لافروف "أوافق على ذلك". (سكاي نيوز)
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