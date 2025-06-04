بوتين يتحدث عن مفاوضات السلام: لماذا تريد أوكرانيا وقف القتال؟

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اتهم ، الأربعاء، بالسعي إلى وقف لإطلاق النار من أجل إعادة تسليح جيشها وتجميع قواته والتحضير لهجمات تخريبية ضد .وقال ، في كلمة أثناء اجتماع متلفز "لماذا نكافئهم بمنحهم استراحة من القتال، سيتم استغلالها من أجل تزويد النظام (الأوكراني) بأسلحة غربية، ومواصلة التعبئة القسرية والتحضير لأفعال إرهابية مختلفة".وأعلنت الأربعاء أن أوكرانيا رفضت عرضا بوقف جزئي لإطلاق النار ليومين أو ثلاثة للسماح للطرفين بانتشال جثث القتلى من ساحة المعركة.وقال للرئيس خلال الإحاطة التلفزيونية حول نتائج محادثات السلام التي عقدت الإثنين في إسطنبول: "أعتقد أن هذا خطأ فادح من جانب النظام في ".وأضاف أن "روسيا يجب ألا تنساق وراء استفزازات أوكرانيا الإجرامية وعليها أن تستغل المفاوضات وكل الوسائل لتحقيق أهداف الحرب في أوكرانيا".وقال بوتين بعد تصريحات "أوافق على ذلك". (سكاي نيوز)