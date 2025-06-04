المبعوث الأميركي لسوريا يبحث مع نتنياهو الوضع في المنطقة

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أعلن مبعوث الرئيس الأميركي إلى وسفير لدى ، توم براك، أنه بحث اليوم الأربعاء في لقاء مع في الوضع في سوريا والمنطقة.وقال على منصة «إكس»، إن الرئيس الأميركي يرى أنه ينبغي ألا تكون سوريا منصة لأي دولة أخرى لتهديد سوريا، بما في ذلك .كانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد ذكرت في وقت سابق أن مبعوث ترمب سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين .ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع لم تسمه القول إن محادثات براك ستركز على الوضع في سوريا والتوترات الراهنة بين إسرائيل وتركيا. (الشرق الأوسط)