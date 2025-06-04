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عربي-دولي

المبعوث الأميركي لسوريا يبحث مع نتنياهو الوضع في المنطقة

Lebanon 24
04-06-2025 | 14:23
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أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى أنقرة، توم براك، أنه بحث اليوم الأربعاء في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس الوضع في سوريا والمنطقة.
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وقال باراك على منصة «إكس»، إن الرئيس الأميركي يرى أنه ينبغي ألا تكون سوريا منصة لأي دولة أخرى لتهديد جيران سوريا، بما في ذلك إسرائيل.

كانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد ذكرت في وقت سابق أن مبعوث ترمب سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر مطلع لم تسمه القول إن محادثات براك ستركز على الوضع في سوريا والتوترات الراهنة بين إسرائيل وتركيا. (الشرق الأوسط)
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