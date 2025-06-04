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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري: تواصل الغارات الإسرائيلية يهدف الى تقويض تقدم بلادنا

Lebanon 24
04-06-2025 | 15:26
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اعتبر وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، الأربعاء، أن "تواصل الغارات الاسرائيلية يهدف إلى تقويض تقدم سوريا واستقرارها"، غداة قصف اسرائيلي على جنوب البلاد بعد إطلاق مقذوفين في اتجاه الدولة العبرية.
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وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا: "إن الهجمات الاسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية ليست مجرد انتهاكات للقانون الدولي، بل هي استفزازات منسقة تهدف إلى تقويض تقدم سوريا واستقرارها". (الوكالة الوطنية)
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