في تركيا.. توقيف 5 رؤساء بلديات بتهم الفساد

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أوقفت الشرطة 5 رؤساء بلديات ينتمون إلى المعارض الأربعاء ضمن 22 شخصا تم توقيفهم في إطار تحقيق في شبهات فساد تطال البلديات التي يسيطر عليها الحزب.وقال المتحدث باسم الحزب لوكالة إن الاعتقالات الأخيرة استهدفت نائبا سابقا و3 رؤساء بلديات من في إسطنبول، واثنين آخرين بمحافظة أضنة في الجنوب.وبذلك، يرتفع إجمالي عدد رؤساء البلديات المسجونين من حزب الشعب الجمهوري إلى 9، بينهم رئيس بلدية إسطنبول .