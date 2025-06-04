بشأن المفاوضات مع إيران... ترامب يرغب في مساعدة روسية!

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد في أعقاب اتصاله مع الرئيس الأميركي ، أن الأخير يرغب في مساعدة روسية في مفاوضات مع .

Advertisement



وقال أوشاكوف للصحفيين في أعقاب المكالمة الهاتفية بين وترامب، يوم الأربعاء: "تم بحث العديد من الدولية، بما في ذلك التركيز على الوضع المتعثر بعض الشيء في المفاوضات بين وإيران حول البرنامج ".





وتابع أوشاكوف: "يعتقد أن مساعدة ضرورية في هذا الشأن. وسيكون ممتنا في حال تمكنت روسيا من تليين الموقف الإيراني بشكل مناسب".



