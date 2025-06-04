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عربي-دولي

بشأن المفاوضات مع إيران... ترامب يرغب في مساعدة روسية!

Lebanon 24
04-06-2025 | 15:43
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أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب اتصاله مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأخير يرغب في مساعدة روسية في مفاوضات واشنطن مع إيران.
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وقال أوشاكوف للصحفيين في أعقاب المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب، يوم الأربعاء: "تم بحث العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك التركيز على الوضع المتعثر بعض الشيء في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني".


وتابع أوشاكوف: "يعتقد دونالد ترامب أن مساعدة روسيا ضرورية في هذا الشأن. وسيكون ممتنا في حال تمكنت روسيا من تليين الموقف الإيراني بشكل مناسب".

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