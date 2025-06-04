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عربي-دولي

فجر الخميس... السعودية تستعد لاستقبال أكثر من 1.5 مليون حاج في عرفات

Lebanon 24
04-06-2025 | 16:30
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تستعد السلطات السعودية لاستقبال أكثر من 1.5 مليون حاج في مشعر عرفات ابتداءً من فجر الخميس، لأداء ركن الحج الأعظم، وسط تحضيرات ميدانية مكثفة لضمان سلاسة التنظيم وجودة الخدمات.

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وأكدت أمانة العاصمة المقدسة استكمال جميع أعمالها في مشعر عرفات، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتأمين بيئة متكاملة تستوعب الأعداد الكبيرة المتوقعة من الحجاج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت الأعمال المنجزة من قبل مراكز الخدمات التابعة للأمانة، تجهيز الطرق وتحديث شبكات الإنارة وصيانة المرافق العامة وتكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي، إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض لضمان بيئة صحية وآمنة للحجاج، عبر تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاثة مراكز خدمية رئيسية موزعة جغرافيا، لتسهيل توزيع العمالة والمعدات وتغطية نطاق المشعر بالكامل.

وأشارت إلى تنظيم مشعر مزدلفة، الذي جرى تقسيمه إلى ثلاث مناطق (جنوب مزدلفة، المشعر الحرام، شمال مزدلفة)، ومناطق النقل العام المخصصة للرحلات الترددية في كل من عرفات ومزدلفة.

وخصصت الأمانة فرقا إشراية في كل منطقة، تتولى متابعة التنفيذ وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مع منح مسؤولي المراكز صلاحيات مرنة لإجراء التعديلات الميدانية اللازمة بالتنسيق مع الجهاز الإشرافي العام.

وتعتمد الأمانة في أعمالها على معدات خفيفة مثل القلابات الصغيرة، والبوبكات، والعربات اليدوية المصممة خصيصا لتناسب ظروف الازدحام وضيق المواقع، مع تقليص استخدام الآليات الثقيلة التي قد تعيق الحركة أو تُبطئ تنفيذ المهام، خاصة في فترات الذروة.

وفي إطار تعزيز كفاءة جمع النفايات، لجأت سلطات مكة إلى استخدام المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة كحلول مرنة للتخزين المؤقت، بما يتيح تجميع النفايات في نقاط متعددة وقريبة دون تعطيل حركة المعدات أو إرباك المشاة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، مؤكدة نجاح التصعيد إلى مشعر منى وفق الخطط الموضوعة بمشاركة كافة مكونات المنظومة.

ويوم الأربعاء، بدأ الحجاج بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، حيث سينطلقون منها إلى عرفة فجر الخميس، ثم يعودون إليها بعد "النفرة" من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام 10 و11 و12 و13 ذي الحجة، ورمي الجمرات الثلاث.
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