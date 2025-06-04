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عربي-دولي

الشرع منفتح على السلام مع إسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

Lebanon 24
04-06-2025 | 17:00
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أكد عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى انفتاحا ومرونة تجاه السلام مع إسرائيل.
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وأضاف مارلين ستوتزمان في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن الشرع أعرب عن استعداده لبحث مسألة هضبة الجولان السوري المحتل شرط الحفاظ على وحدة سوريا دون تقسيم والإبقاء على حدودها الحالية.

وصرح ستوتزمان الذي زار إسرائيل مؤخرا برفقة زميله أندرو كلايد، بأن الشرع "قال الأمور الصحيحة"، وفق ما نقلته إذاعة "مكان" العبرية.

وشدد على أن "المهم هو أفعاله اليومية"، لافتا إلى أن الشعب السوري "يريد بناء حياته من جديد، ويجب إعطائه الفرص للقيام بذلك".

وبخصوص خلفية الشرع، قال ستوتزمان إن عليه أن يثبت تغيّره للعالم.

وتابع قائلا: "أنا مستعد لمنحه فرصة لكن عليه أن يثبت أنه ليس دكتاتورا أو إرهابيا".

كما أشار إلى أن الرئيس السوري ينوي السماح لإيران بفتح سفارة في دمشق لكنه سيقيد منح التأشيرات للإيرانيين. (روسيا اليوم)
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