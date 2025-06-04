الشرع منفتح على السلام مع إسرائيل.. هذا ما كشفه مسؤول أميركي

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أكد عضو الأميركي مارلين ستوتزمان أن الرئيس السوري أبدى انفتاحا ومرونة تجاه السلام مع .وأضاف مارلين ستوتزمان في مقابلة مع صحيفة " "، أن أعرب عن استعداده لبحث مسألة هضبة السوري المحتل شرط الحفاظ على وحدة دون تقسيم والإبقاء على حدودها الحالية.وصرح ستوتزمان الذي زار إسرائيل مؤخرا برفقة زميله أندرو كلايد، بأن الشرع "قال الأمور الصحيحة"، وفق ما نقلته إذاعة "مكان" .وشدد على أن "المهم هو أفعاله اليومية"، لافتا إلى أن الشعب السوري "يريد بناء حياته من جديد، ويجب إعطائه الفرص للقيام بذلك".وبخصوص خلفية الشرع، قال ستوتزمان إن عليه أن يثبت تغيّره للعالم.وتابع قائلا: "أنا مستعد لمنحه فرصة لكن عليه أن يثبت أنه ليس دكتاتورا أو إرهابيا".كما أشار إلى أن الرئيس السوري ينوي السماح لإيران بفتح سفارة في لكنه سيقيد منح التأشيرات للإيرانيين. (روسيا اليوم)