عمال الموانئ في مارسيليا يرفضون تحميل مكونات عسكرية متجهة إلى إسرائيل

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أعلن عمال الموانئ في ميناء فوس الفرنسي يوم الأربعاء، رفضهم تحميل مكونات عسكرية كان من المقرر أن تغادر إلى يوم الخميس.وقال اتحاد عمال الموانئ الفرنسي في بيان يوم الأربعاء إنه يرفض "المشاركة في الإبادة الجماعية المستمرة التي تنتهجها الحكومة ".وأفاد اتحاد عمال الموانئ الفرنسي في البيان: "أُبلغنا بأن سفينة تعمل على خط إقليمي في كان من المقرر أن تُحمّل حاوية يوم الخميس بقطع غيار رشاشات من إنتاج شركة يورولينكس".وصرح كريستوف كلاريه لعمال الموانئ وعمال خليج فوس، لوكالة فرانس برس: "تمكنا من تحديد هوية الحاوية ووضعها جانبا".ووفقا للاتحاد تتكون الشحنة من 19 منصة نقالة من الوصلات من إنتاج شركة "يورولينكس"، ومقرها مرسيليا.وذكر كريستوف كلاريه أنه "إذا رفض عمال الموانئ تحميل الشحنة فلا أحد يستطيع القيام بذلك نيابة عنهم"، مشيرا إلى أنه سيتم تحميل الحاويات الأخرى المخصصة لهذه السفينة.وأكد عمال الموانئ في (CGT) في البيان: "نحن مع السلام ونعارض جميع الحروب". (روسيا اليوم)