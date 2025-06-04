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عربي-دولي

اتصال بين البابا وبوتين.. هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
04-06-2025 | 16:53
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع البابا لاوون الرابع عشر بحثا خلالها الأزمة الأوكرانية وهجمات قوات كييف على المنشآت المدنية في روسيا.
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وأعرب بوتين عن امتنانه للبابا لمشاركة الفاتيكان على أساس غير مسيس في حل القضايا الإنسانية الملحة والجهود الجارية لتبادل السجناء وقيمة العمل الذي يقوم به الكاردينال زوبي في هذه القضية.

وأكد أن الجانب الروسي يتخذ كل التدابير الممكنة لإعادة لم شمل الأطفال مع ذويهم.

وأفاد الكرملين: "تم التأكيد على أن الهجوم المتعمد والمستهدف على المدنيين الذي نفذه الجانب الأوكراني في الأيام الآخيرة يصنف بوضوح على أنه إرهاب بموجب القانون الدولي".

وتابع: "تم التعبير عن الامتنان للبابا على استعداده للمساعدة في تسوية الأزمة، وخاصة لمشاركة الفاتيكان على أساس غير مسيس في حل القضايا الإنسانية الملحة".

كما أكد الرئيس الروسي والبابا على نيتهما تعزيز التعاون في حماية المسيحيين والأماكن المقدسة المسيحية وخاصة في الشرق الأوسط. (روسيا اليوم)
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