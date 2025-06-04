اتصال بين البابا وبوتين.. هذا ما دار بينهما

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أعلن أن أجرى محادثة هاتفية مع البابا لاوون الرابع عشر بحثا خلالها الأزمة وهجمات قوات على المنشآت المدنية في .وأعرب عن امتنانه للبابا لمشاركة الفاتيكان على أساس غير مسيس في حل الإنسانية الملحة والجهود الجارية لتبادل السجناء وقيمة العمل الذي يقوم به الكاردينال زوبي في هذه القضية.وأكد أن الجانب الروسي يتخذ كل التدابير الممكنة لإعادة لم شمل الأطفال مع ذويهم.وأفاد الكرملين: "تم التأكيد على أن الهجوم المتعمد والمستهدف على المدنيين الذي نفذه الجانب الأوكراني في الأيام الآخيرة يصنف بوضوح على أنه إرهاب بموجب القانون الدولي".وتابع: "تم الامتنان للبابا على استعداده للمساعدة في تسوية الأزمة، وخاصة لمشاركة الفاتيكان على أساس غير مسيس في حل القضايا الإنسانية الملحة".كما أكد والبابا على نيتهما تعزيز التعاون في حماية والأماكن المقدسة وخاصة في . (روسيا اليوم)