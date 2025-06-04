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عربي-دولي
واشنطن تحذر رعاياها في كييف: خطر هجمات جوية روسية وشيك
Lebanon 24
04-06-2025
|
16:44
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حذرت
سفارة واشنطن
في
كييف
، يوم الأربعاء، رعاياها من احتمال شن
روسيا
هجمات جوية كبيرة على
أوكرانيا
، ودعتهم لالتزام الملاجئ.
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وذكرت السفارة في بيان نشر على موقعها: "زادت روسيا من شدة هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وهناك حاليا خطر مستمر من وقوع هجمات جوية كبيرة".
وتابع البيان: "تحث
سفارة الولايات المتحدة
في كييف المواطنين
الأميركيين
على توخي الحذر المناسب، نوصي بالاستعداد فورا للجوء إلى ملجأ في حال الإعلان عن إنذار جوي".
كما دعت الأميركيين في أوكرانيا لالتزام عدد من الإجراءات مثل تحديد مواقع الملاجئ مسبقا قبل أي إنذار جوي.
كما نوهت إلى ضرورة تحميل تطبيق "إنذار جوي" والمستخدم على الهواتف المحمولة والذي يتيح معرفة "
صفارات الإنذار
الجوية" أو "خريطة الإنذارات".
وشددت على ضرورة اللجوء فورا إلى مكان محصن بعيد عن النوافذ في حال الإعلان عن إنذار جوي.
ولفتت إلى أهمية متابعة
وسائل الإعلام
المحلية للحصول على التحديثات، مع الاحتفاظ بمخزون من المياه والطعام والأدوية.
وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات المسؤولين الأوكرانيين وأفراد الطوارئ في حال حدوث طارئ، وكذلك مراجعة ما يمكن وما لا يمكن لوزارة الخارجية (الأميركية) القيام به في الأزمات.
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