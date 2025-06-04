واشنطن تحذر رعاياها في كييف: خطر هجمات جوية روسية وشيك

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وذكرت السفارة في بيان نشر على موقعها: "زادت روسيا من شدة هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وهناك حاليا خطر مستمر من وقوع هجمات جوية كبيرة".وتابع البيان: "تحث في كييف المواطنين على توخي الحذر المناسب، نوصي بالاستعداد فورا للجوء إلى ملجأ في حال الإعلان عن إنذار جوي".كما دعت الأميركيين في أوكرانيا لالتزام عدد من الإجراءات مثل تحديد مواقع الملاجئ مسبقا قبل أي إنذار جوي.كما نوهت إلى ضرورة تحميل تطبيق "إنذار جوي" والمستخدم على الهواتف المحمولة والذي يتيح معرفة " الجوية" أو "خريطة الإنذارات".وشددت على ضرورة اللجوء فورا إلى مكان محصن بعيد عن النوافذ في حال الإعلان عن إنذار جوي.ولفتت إلى أهمية متابعة المحلية للحصول على التحديثات، مع الاحتفاظ بمخزون من المياه والطعام والأدوية.وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات المسؤولين الأوكرانيين وأفراد الطوارئ في حال حدوث طارئ، وكذلك مراجعة ما يمكن وما لا يمكن لوزارة الخارجية (الأميركية) القيام به في الأزمات.