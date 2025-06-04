Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تحذر رعاياها في كييف: خطر هجمات جوية روسية وشيك

Lebanon 24
04-06-2025 | 16:44
A-
A+
Doc-P-1370636-638846789413749921.png
Doc-P-1370636-638846789413749921.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت سفارة واشنطن في كييف، يوم الأربعاء، رعاياها من احتمال شن روسيا هجمات جوية كبيرة على أوكرانيا، ودعتهم لالتزام الملاجئ.
Advertisement

وذكرت السفارة في بيان نشر على موقعها: "زادت روسيا من شدة هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة ضد أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وهناك حاليا خطر مستمر من وقوع هجمات جوية كبيرة".

وتابع البيان: "تحث سفارة الولايات المتحدة في كييف المواطنين الأميركيين على توخي الحذر المناسب، نوصي بالاستعداد فورا للجوء إلى ملجأ في حال الإعلان عن إنذار جوي".

كما دعت الأميركيين في أوكرانيا لالتزام عدد من الإجراءات مثل تحديد مواقع الملاجئ مسبقا قبل أي إنذار جوي.

كما نوهت إلى ضرورة تحميل تطبيق "إنذار جوي" والمستخدم على الهواتف المحمولة والذي يتيح معرفة "صفارات الإنذار الجوية" أو "خريطة الإنذارات".

وشددت على ضرورة اللجوء فورا إلى مكان محصن بعيد عن النوافذ في حال الإعلان عن إنذار جوي.

ولفتت إلى أهمية متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، مع الاحتفاظ بمخزون من المياه والطعام والأدوية.

وأكدت على ضرورة اتباع تعليمات المسؤولين الأوكرانيين وأفراد الطوارئ في حال حدوث طارئ، وكذلك مراجعة ما يمكن وما لا يمكن لوزارة الخارجية (الأميركية) القيام به في الأزمات.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: أظهرنا أقصى درجات ضبط النفس بعد هجمات كييف على المطارات
lebanon 24
05/06/2025 05:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الدوما" الروسي: تهديدات كييف بتنفيذ هجمات إرهابية تافهة
lebanon 24
05/06/2025 05:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق وشيك بين واشنطن وإسرائيل لإيصال المساعدات إلى غزة بعيدا عن سيطرة حماس (أكسيوس)
lebanon 24
05/06/2025 05:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: الهدف الرئيسي للضربات الروسية خلال الليل كانت العاصمة كييف
lebanon 24
05/06/2025 05:23:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-06-04
16:53 | 2025-06-04
16:51 | 2025-06-04
16:47 | 2025-06-04
16:44 | 2025-06-04
16:30 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24