Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون الإسرائيلي بطائرتين مسيّرتين

Lebanon 24
04-06-2025 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1370639-638846791060515935.png
Doc-P-1370639-638846791060515935.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الحوثيون استهداف "مطار اللد" الإسرائيلي في منطقة يافا، بطائرتين مسيرتين نوع يافا، مؤكدة أن "العملية حققت هدفها".
Advertisement

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله".

وأضاف سريع: "وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم إخوانهم وإخواننا في غزة الحبيبة، دون نصير أو مغيث من أبناء الأمة الإسلامية، رغم القدرة والمقدرة على إيقاف هذه المجزرة التي لم يشهد لها العالم مثيلا".

وتابع المتحدث نفسه: "اليمن مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى كافة شعوب وبلدان الأمة تأدية هذا الواجب وترك التخاذل والتواكل والتقاعس والعمالة، فلا بارك الله في أمة تركت واجباتها وتخلت عن مسؤولياتها واستسلمت لعدوها رغم ما تمتلكه من قدرات وما بحوزتها من إمكانات". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بصاروخٍ باليستيّ... الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون
lebanon 24
05/06/2025 05:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ
lebanon 24
05/06/2025 05:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي أسرع من الصوت
lebanon 24
05/06/2025 05:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بصاروخ باليستي... الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون!
lebanon 24
05/06/2025 05:24:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-06-04
16:53 | 2025-06-04
16:47 | 2025-06-04
16:44 | 2025-06-04
16:44 | 2025-06-04
16:30 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24