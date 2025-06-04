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عربي-دولي
الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون الإسرائيلي بطائرتين مسيّرتين
Lebanon 24
04-06-2025
|
16:51
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أعلن الحوثيون استهداف "مطار اللد"
الإسرائيلي
في منطقة
يافا
، بطائرتين مسيرتين نوع يافا، مؤكدة أن "العملية حققت هدفها".
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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين
العميد يحيى سريع
في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو
الصهيوني
بحق إخواننا في
قطاع غزة
، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة
اليمنية
عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرتين مسيرتين نوع يافا، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله".
وأضاف سريع: "وبينما حجاج بيت الله تعالى يستعدون للوقوف في عرفة مهللين ومكبرين، يستمر نزيف دم إخوانهم وإخواننا في غزة الحبيبة، دون نصير أو مغيث من أبناء الأمة الإسلامية، رغم القدرة والمقدرة على إيقاف هذه المجزرة التي لم يشهد لها العالم مثيلا".
وتابع المتحدث نفسه: "اليمن مستمر في تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وعلى كافة شعوب وبلدان الأمة تأدية هذا الواجب وترك التخاذل والتواكل والتقاعس والعمالة، فلا بارك الله في أمة تركت واجباتها وتخلت عن مسؤولياتها واستسلمت لعدوها رغم ما تمتلكه من قدرات وما بحوزتها من إمكانات". (روسيا اليوم)
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