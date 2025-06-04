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عربي-دولي
بعد الفيتو أالميركي ضد مشروع قرار لوقف النار في غزة.. موجة غضب في مجلس الأمن
Lebanon 24
04-06-2025
|
23:02
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أثارت
الولايات المتحدة
الأميركية الأربعاء، غضب بقية أعضاء
مجلس الأمن الدولي
باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع.
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وأعرب سفيرا
فرنسا
وبريطانيا عن "أسفهما" لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فو كونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعيا إيّاها إلى "التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول".
من جهته
قال السفير
الجزائري
عمّار بن جامع، إنّ "الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم".
وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبرا إياه "ضوءا أخضر لإبادة"
الفلسطينيين
في غزة و"وصمة عار أخلاقية في ضمير" مجلس
الأمن الدولي
.
أمّا السفير السلوفيني صموئيل زبوغار فقال إنّه "في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية. مسؤولية تجاه المدنيين في غزة" وتجاه الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني و"مسؤولية أمام التاريخ"، مضيفا "كفى، كفى!". (العربية)
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