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عربي-دولي
أمرٌ سخيف وكاذب.. هكذا ردّ بايدن على مطالبة ترامب بالتحقيق في القرارات الرئاسية
Lebanon 24
04-06-2025
|
23:06
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رفض الرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
مطالبة
الرئيس دونالد ترامب
للتحقيق في أفعاله واستخدامه للقلم الآلي، ودافع
بايدن
عن قراراته التي اتخذها خلال رئاسته.
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وقال بايدن، في بيان، الخميس: "دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمرٌ سخيف وكاذب".
وأضاف: "هذا ليس سوى تشتيت من
دونالد ترامب
والجمهوريين في
الكونغرس
الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر
الأمريكية
، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى".
وكان
ترامب
وقع مذكرة، الأربعاء، يدعو فيها المدعية العامة باميلا بوندي ومستشار
البيت الأبيض
لمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها بايدن. (cnn)
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