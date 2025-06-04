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أمرٌ سخيف وكاذب.. هكذا ردّ بايدن على مطالبة ترامب بالتحقيق في القرارات الرئاسية

Lebanon 24
04-06-2025 | 23:06
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رفض الرئيس الأميركي السابق جو بايدن مطالبة الرئيس دونالد ترامب للتحقيق في أفعاله واستخدامه للقلم الآلي، ودافع بايدن عن قراراته التي اتخذها خلال رئاسته.
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وقال بايدن، في بيان، الخميس: "دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمرٌ سخيف وكاذب".

وأضاف: "هذا ليس سوى تشتيت من دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر الأمريكية، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى".

وكان ترامب وقع مذكرة، الأربعاء، يدعو فيها المدعية العامة باميلا بوندي ومستشار البيت الأبيض لمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها بايدن. (cnn)
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