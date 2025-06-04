أمرٌ سخيف وكاذب.. هكذا ردّ بايدن على مطالبة ترامب بالتحقيق في القرارات الرئاسية

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رفض الرئيس الأميركي السابق مطالبة للتحقيق في أفعاله واستخدامه للقلم الآلي، ودافع عن قراراته التي اتخذها خلال رئاسته.وقال بايدن، في بيان، الخميس: "دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمرٌ سخيف وكاذب".وأضاف: "هذا ليس سوى تشتيت من والجمهوريين في الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر ، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى".وكان وقع مذكرة، الأربعاء، يدعو فيها المدعية العامة باميلا بوندي ومستشار لمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها بايدن. (cnn)