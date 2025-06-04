لتثبيت الاستقرار في طرابلس.. جهاز الردع في ليبيا يرحّب بتشكيل لجنة أمنية عسكرية

رحّب جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في بقرار تشكيل لجنة أمنية عسكرية لتثبيت الترتيبات الأمنية داخل .

Advertisement

وفي بيان رسمي صادر عن ، وصف الجهاز هذه الخطوة بأنها "ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وضمان عودة الهدوء، وتمكين من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما".



وأكد الجهاز دعمه الكامل لهذه المبادرة التي تهدف إلى إنهاء حالة التوتر ومنع أي انفلات أمني، مشددا على التزامه بتنفيذ كافة المهام التي تسند إليه في إطار خطة الترتيبات الأمنية، ووفقًا لتوجيهات والجهات السيادية المختصة.



وأضاف البيان: "نحن على استعداد تام للتنسيق والتعاون مع كافة والعسكرية من أجل حفظ استقرار وأمن المواطنين في العاصمة"، معبّرا عن تقديره للوساطات والتدخلات المحلية والدولية التي جرت خلال الأيام الماضية، وأسهمت في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع داخل .



وفي ختام البيان، جدد جهاز الردع رفضه القاطع لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن ، مؤكدًا أنها تهدد الاستقرار وترفع منسوب التوتر في العاصمة. (روسيا اليوم)