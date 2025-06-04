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عربي-دولي
لتثبيت الاستقرار في طرابلس.. جهاز الردع في ليبيا يرحّب بتشكيل لجنة أمنية عسكرية
Lebanon 24
04-06-2025
|
23:28
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رحّب جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في
ليبيا
بقرار تشكيل لجنة أمنية عسكرية لتثبيت الترتيبات الأمنية داخل
العاصمة طرابلس
.
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وفي بيان رسمي صادر عن
إدارة الإعلام
، وصف الجهاز هذه الخطوة بأنها "ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وضمان عودة الهدوء، وتمكين
مؤسسات الدولة
من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما".
وأكد الجهاز دعمه الكامل لهذه المبادرة التي تهدف إلى إنهاء حالة التوتر ومنع أي انفلات أمني، مشددا على التزامه بتنفيذ كافة المهام التي تسند إليه في إطار خطة الترتيبات الأمنية، ووفقًا لتوجيهات
المجلس الرئاسي
والجهات السيادية المختصة.
وأضاف البيان: "نحن على استعداد تام للتنسيق والتعاون مع كافة
الأجهزة الأمنية
والعسكرية من أجل حفظ استقرار وأمن المواطنين في العاصمة"، معبّرا عن تقديره للوساطات والتدخلات المحلية والدولية التي جرت خلال الأيام الماضية، وأسهمت في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع داخل
طرابلس
.
وفي ختام البيان، جدد جهاز الردع رفضه القاطع لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن
سلطة الدولة
، مؤكدًا أنها تهدد الاستقرار وترفع منسوب التوتر في العاصمة. (روسيا اليوم)
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