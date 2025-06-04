توافد الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

Advertisement

يستمر توافدُ الحجاج إلى مشعر وذلك بعد اكتمال التوافد إلى مشعرِ منى.وقضى قسم من الحجاج ليلتَهم في مشعرِ منى قبل أن يتوجهوا إلى صعيدِ عرفات وذلك لأداءِ الركنِ الأعظم من أركان الحج.ومع غروب شمس اليوم الثامن من ذي الحجة، بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، استعدادا للوقوف اليوم على صعيده الطاهر، وخيُر فيه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، ومن فاته عرفة فاته الحج.في حين أن عملية التصعيد إلى مشعر عرفات ستكون عبر قطار المشاعر الذي سينقل 350 ألف حاج، إضافة إلى 24 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة.في الوقت ذاته، أتمت شركة "كِدانة" تظليل وتطوير 85 ألف من ساحة وتظليلها بـ 320 مظلة و350 عمود رذاذ، وتشجير المنطقة، ما يسهم في إثراء تجربة ضيوف ، كما حددت مساحة 60 ألف متر مربع لتظليل وتبريد المسارات بمشعر عرفات، وتزويدها بمراوح رذاذ لتقليل تأثير حرارة الشمس المباشرة.وتشهد ساحة عرفات وجودًا ميدانيًا مكثفًا للجهات الحكومية من مختلف القطاعات الأمنية والطبية والبلدية، حيث يتم تشغيل ، وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة في نطاق المشعر، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الفورية.كما تم دعم المشعر بأنظمة إلكترونية لمراقبة الحشود والتحكم بالحركة، إلى جانب توزيع فرق للتوعية والإرشاد، وتوفير ترجمة فورية بـ 34 لغة لخطبة عرفة، فضلًا عن توظيف تطبيقات ذكية تساعد الحاج في تحديد موقعه ومعرفة مواعيد التفويج والانتقال.يوم الوقفة الكبرىالتاسع من ذي الحجة "يوم الوقفة الكبرى" يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومتراً مربعاً، حيث أثبتت العقود الماضية وعلى مر السنين ما تمتلكه حكومة خادم الشريفين من قدرة على استيعاب الأعداد المليونية، مقدمة لهم وسائل الراحة والأمن كافة، والخدمة المميزة دون أن يشعر الحاج بمشقة.(العربية)