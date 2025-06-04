Advertisement

عربي-دولي

توافد الحجاج إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

Lebanon 24
04-06-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1370698-638847021405593406.jpg
Doc-P-1370698-638847021405593406.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستمر توافدُ الحجاج إلى مشعر عرفات وذلك بعد اكتمال التوافد إلى مشعرِ منى.
Advertisement

وقضى قسم من الحجاج ليلتَهم في مشعرِ منى قبل أن يتوجهوا فجر اليوم الخميس إلى صعيدِ عرفات وذلك لأداءِ الركنِ الأعظم من أركان الحج.

ومع غروب شمس اليوم الثامن من ذي الحجة، بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، استعدادا للوقوف اليوم على صعيده الطاهر، وخيُر يوم طلعت فيه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، ومن فاته عرفة فاته الحج.

في حين أن عملية التصعيد إلى مشعر عرفات ستكون عبر قطار المشاعر الذي سينقل 350 ألف حاج، إضافة إلى 24 ألف حافلة تقوم بنظام التردد لنقل الحجاج عبر مسارات منظمة وخطة مدروسة.

في الوقت ذاته، أتمت شركة "كِدانة" تظليل وتطوير 85 ألف متر مربع من ساحة مسجد نمرة وتظليلها بـ 320 مظلة و350 عمود رذاذ، وتشجير المنطقة، ما يسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، كما حددت مساحة 60 ألف متر مربع لتظليل وتبريد المسارات بمشعر عرفات، وتزويدها بمراوح رذاذ لتقليل تأثير حرارة الشمس المباشرة.

وتشهد ساحة عرفات وجودًا ميدانيًا مكثفًا للجهات الحكومية من مختلف القطاعات الأمنية والطبية والبلدية، حيث يتم تشغيل مستشفى جبل الرحمة، وعدد من المراكز الصحية والنقاط الإسعافية المنتشرة في نطاق المشعر، لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الفورية.

كما تم دعم المشعر بأنظمة إلكترونية لمراقبة الحشود والتحكم بالحركة، إلى جانب توزيع فرق للتوعية والإرشاد، وتوفير ترجمة فورية بـ 34 لغة لخطبة عرفة، فضلًا عن توظيف تطبيقات ذكية تساعد الحاج في تحديد موقعه ومعرفة مواعيد التفويج والانتقال.

يوم الوقفة الكبرى
التاسع من ذي الحجة "يوم الوقفة الكبرى" يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم يبدأون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومتراً مربعاً، حيث أثبتت العقود الماضية وعلى مر السنين ما تمتلكه حكومة خادم الحرمين الشريفين من قدرة على استيعاب الأعداد المليونية، مقدمة لهم وسائل الراحة والأمن كافة، والخدمة المميزة دون أن يشعر الحاج بمشقة.(العربية)

مواضيع ذات صلة
الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة
lebanon 24
05/06/2025 08:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الملك سلمان يصدر توجيهه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين لأداء الحج
lebanon 24
05/06/2025 08:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السعودية: اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى
lebanon 24
05/06/2025 08:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السعودية: سنوفر خدمات متكاملة للحجاج على صعيد عرفات
lebanon 24
05/06/2025 08:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2025-06-05
01:36 | 2025-06-05
01:21 | 2025-06-05
01:21 | 2025-06-05
00:35 | 2025-06-05
00:29 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24