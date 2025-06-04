Advertisement

إقتصاد

أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا.. العرب يثبتون حضورهم

Lebanon 24
04-06-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1370699-638847024072198665.png
Doc-P-1370699-638847024072198665.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جاءت 3 دول عربية ضمن قائمة أكبر عشرة اقتصادات في قارة أفريقيا خلال العام الجاري، هي مصر والجزائر والمغرب، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي
Advertisement

القائمة، التي تصدرتها جنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي تخطى 410 مليارات دولار، احتلت مصر فيها المركز الثاني إذ تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 347 مليار دولار، وتلتها الجزائر كثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا لعام 2025 بناتج محلي إجمالي بنحو 269 مليار دولار.

البلد العربي الثالث في القائمة كان المغرب، والذي احتل المركز الخامس -بعد نيجيريا وقبل كينيا- بحجم اقتصاد يناهز 166 مليار دولار. (بلومبرغ)
قائمة الاقتصادات العشرة الكبرى في أفريقيا خلال 2025 - الشرق

مواضيع ذات صلة
يامال يثبت حضوره داخل برشلونة
lebanon 24
05/06/2025 08:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اهل بيروت اثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة
lebanon 24
05/06/2025 08:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها دولة عربية... تعرفوا إلى أكبر 10 بلدان منتجة للفستق في العالم
lebanon 24
05/06/2025 08:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مغدوشة على مفترق استحقاق: تكرار تجربة أثبتت حضورها أم خيارات جديدة؟
lebanon 24
05/06/2025 08:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2025-06-05
01:36 | 2025-06-05
01:21 | 2025-06-05
01:21 | 2025-06-05
00:35 | 2025-06-05
00:29 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24