أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا.. العرب يثبتون حضورهم

Advertisement

جاءت 3 دول عربية ضمن قائمة أكبر عشرة اقتصادات في قارة خلال العام الجاري، هي مصر والجزائر والمغرب، بحسب بيانات .القائمة، التي تصدرتها بناتج محلي إجمالي تخطى 410 مليارات دولار، احتلت مصر فيها المركز الثاني إذ تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 347 مليار دولار، وتلتها كثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا لعام 2025 بناتج محلي إجمالي بنحو 269 مليار دولار.البلد العربي الثالث في القائمة كان ، والذي احتل -بعد وقبل كينيا- بحجم اقتصاد يناهز 166 مليار دولار. (بلومبرغ)