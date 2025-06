توقعت وفاة الأميرة ديانا.. "بابا فانغا اليابان": هذا ما سيشهده العام 2030

أصدرت وسيطة روحية لُقّبت بـ " فانغا "، نبوءة مرعبة لعام 2030 ستُعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للكثيرين.

Advertisement

ريو تاتسوكي (Ryo Tatsuki)، فنانة مانغا من اليابان غالبًا ما تتم مقارنتها بالعرافة الشهيرة بابا فانغا (Baba Vanga)، اكتسبت سمعة بسبب تنبؤاتها الدقيقة بشكل مريب ببعض من أكثر العالمية تدميرا.



وفي الواقع، توقعت هذه الوسيطة بشكل صحيح وفاة الفنان فريدي ميركوري (Freddie Mercury) والأميرة ديانا، إلى جانب عدد كبير من الأحداث العالمية الكبرى — بما في ذلك زلزال (Kobe) عام 2011 وحتى جائحة كوفيد-19 (Covid-19).



والآن، تتنبأ العرّافة بعودة مميت، يشبه إلى حد كبير الذي أدى إلى إغلاقات جماعية، ومستشفيات مكتظة، وأكثر من 7 ملايين حالة وفاة عندما اجتاح العالم في عام 2020.



وفي كتابها بعنوان " كما أراه (The Future as I See It)"، والذي نُشر عام 1999، تنبأت العرافة بظهور "فيروس " في عام 2020، ويعتقد كثيرون أنها تنبأت بدقة ببداية ظهور فيروس (كوفيد-19).



وتنبأت الفنانة اليابانية بأن الكارثة الصحية ستعود في عام 2030 وتُحدث "دمارا أعظم".

وكتبت: "فيروس غير معروف سيأتي في عام 2020، سيختفي بعد أن يبلغ ذروته في أبريل، وسيظهر مجددًا بعد 10 سنوات". (روسيا اليوم)