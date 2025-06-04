إسرائيل تلوّح بمنع سفينة "مادلين" من الوصول إلى غزة: نحن مستعدون

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وغادرت السفينة التي تحمل اسم "مادلين"، والتابعة لتحالف "أسطول الحرية"، ميناء كاتانيا في صقلية ، وعلى متنها 12 ناشطًا، بهدف تسليم شحنة "رمزية" من المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعانون من حصار خانق وأزمة إنسانية حادة.وفي أول تعليق رسمي، قال العميد إفي إدفرين، المتحدثة باسم الجيش : "نحن مستعدون لهذه القضية أيضًا. لقد اكتسبنا خبرة في السنوات الأخيرة"، في إشارة إلى استعداد البحرية لاعتراض السفينة قبل وصولها إلى غزة.وتعيد هذه التصريحات إلى الأذهان حادثة أسطول الحرية عام 2010، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" وقتلت تسعة نشطاء أتراك، ما أثار حينها عاصفة من الإدانات الدولية.وفي قبل انطلاق الرحلة، قالت غريتا ثونبرغ، البالغة من العمر 22 عامًا، إن الرحلة تأتي كجزء من مسؤولية أخلاقية وإنسانية.وأضافت: "نحن نفعل هذا لأنه مهما كانت الصعوبات التي نواجهها، يتعين علينا الاستمرار في المحاولة، لأن اللحظة التي نتوقف فيها عن المحاولة هي عندما نفقد إنسانيتنا".وتابعت:"مهما كانت خطورة هذه المهمة، فهي لا تُقارن بخطورة صمت العالم في وجه الإبادة الجماعية".وكانت ثونبرغ قد وجّهت سابقًا انتقادات شديدة للحكومات الغربية لصمتها حيال الوضع الإنساني في غزة، حيث قتل عشرات الآلاف منذ بدء الحرب الإسرائيلية في تشرين الاول الماضي، بحسب تقارير أممية ومنظمات حقوقية.السفينة "مادلين" ليست الأولى من نوعها، فقد تعرضت سفينة أخرى ضمن الأسطول، تدعى "كونشايسنغ"، لهجوم بطائرتين مسيرتين في أيار الماضي أثناء وجودها في المياه الدولية قبالة ، دون أن تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وقد قطعت "مادلين" حتى الآن أكثر من 381 ميلاً بحرياً، بحسب ، في طريقها إلى القطاع الساحلي المحاصر. (independent)