الولايات المتحدة تعلن اعتقال "قيادي داعشي"

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أعلنت اعتقال "قيادي" في تنظيم داعش خلال عمليات نفذتها نهاية أيار في وسوريا في إطار ضد التنظيم المتشدد.وقالت الوسطى الأميركية (سنتكوم) على إكس إن الجيش الأميركي شارك في 6 عمليات، 5 في العراق وواحدة في ، أسفرت عن مقتل متشددين واعتقال شخصين "بينهما قيادي في تنظيم داعش" في العراق، دون تحديد هويته.