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الولايات المتحدة تعلن اعتقال "قيادي داعشي"

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:21
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أعلنت الولايات المتحدة اعتقال "قيادي" في تنظيم داعش خلال عمليات نفذتها نهاية أيار في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي ضد التنظيم المتشدد.
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وقالت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية (سنتكوم) على إكس إن الجيش الأميركي شارك في 6 عمليات، 5 في العراق وواحدة في سوريا، أسفرت عن مقتل متشددين واعتقال شخصين "بينهما قيادي في تنظيم داعش" في العراق، دون تحديد هويته.
 
وأضاف أن هذه العمليات نفذها شركاء الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، والجيش العراقي. (سكاي نيوز عربية) 
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