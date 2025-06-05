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عربي-دولي

"في حربها المقدسة" على أوكرانيا.. كيم جونغ أون يتعهد بتقديم أي دعم لروسيا

Lebanon 24
05-06-2025 | 01:46
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أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال استقباله سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو استعداد بلاده لتقديم أي دعم لروسيا في أوكرانيا، وفي حربها المقدسة لحماية سيادتها ومصالحها.
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وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن الرئيس كيم جونغ أون أكد أن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستواصل دعمها غير المشروط لموقف روسيا وسياستها الخارجية في كل القضايا السياسية الدولية وفي مقدمتها أوكرانيا، وستلتزم بمسؤولية بالمعاهدة الموقعة بين موسكو وبيونغ يانغ".

وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته بنجاح روسيا في حماية "سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها".

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

من جهته أعرب شويغو عن امتنانه لكيم جونغ أون على مشاركة مقاتلي بلاده في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.

وأشاد بشجاعة وتفاني الجنود الكوريين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع القوات الروسية كما لو كانوا يقاتلون من أجل وطنهم. (روسيا اليوم) 
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