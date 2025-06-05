"في حربها المقدسة" على أوكرانيا.. كيم جونغ أون يتعهد بتقديم أي دعم لروسيا

أكد زعيم كيم جونغ أون خلال استقباله سكرتير الروسي شويغو استعداد بلاده لتقديم أي دعم لروسيا في ، وفي حربها المقدسة لحماية سيادتها ومصالحها.

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وقالت الكورية المركزية إن الرئيس كيم جونغ أون أكد أن حكومة الشعبية ستواصل دعمها غير المشروط لموقف وسياستها الخارجية في كل السياسية الدولية وفي مقدمتها أوكرانيا، وستلتزم بمسؤولية بالمعاهدة الموقعة بين وبيونغ يانغ".



وأعرب كيم جونغ أون عن ثقته بنجاح روسيا في حماية "سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها".



وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.



أعرب شويغو عن امتنانه لكيم جونغ أون على مشاركة مقاتلي بلاده في تحرير مقاطعة كورسك الروسية.



وأشاد بشجاعة وتفاني الجنود الكوريين الذين قاتلوا جنبا إلى جنب مع القوات الروسية كما لو كانوا يقاتلون من أجل وطنهم. (روسيا اليوم)