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عدد من الشهداء بغارات إسرائيلية في قطاع غزة

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:32
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أكد الدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن هناك "10 شهداء جراء غارات اسرائيلية منذ فجر الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة".
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وأضاف أن الغارات استهدفت منزلا في جنوب شرق مدينة غزة وخيمة تؤؤي نازحين في خان يونس في جنوب القطاع ومنزلا في دير البلح في وسطه.(سكاي نيوز)
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