عدد من الشهداء بغارات إسرائيلية في قطاع غزة

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أكد الدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني.وقال الناطق باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن هناك "10 جراء غارات اسرائيلية منذ فجر الخميس على وحتى هذه اللحظة".وأضاف أن استهدفت منزلا في مدينة غزة وخيمة تؤؤي نازحين في في جنوب القطاع ومنزلا في دير البلح في وسطه.(سكاي نيوز)