27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عدد من الشهداء بغارات إسرائيلية في قطاع غزة
Lebanon 24
05-06-2025
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الدفاع المدني في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 10 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في القطاع الفلسطيني.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني
محمود بصل
لوكالة فرانس برس إن هناك "10
شهداء
جراء غارات اسرائيلية منذ فجر الخميس على
قطاع غزة
وحتى هذه اللحظة".
Advertisement
وأضاف أن
الغارات
استهدفت منزلا في
جنوب شرق
مدينة غزة وخيمة تؤؤي نازحين في
خان يونس
في جنوب القطاع ومنزلا في دير البلح في وسطه.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد الجرحى والشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد الجرحى والشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية؟
05/06/2025 14:34:11
05/06/2025 14:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر طبية ل"الجزيرة": 80 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
Lebanon 24
مصادر طبية ل"الجزيرة": 80 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
05/06/2025 14:34:11
05/06/2025 14:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
71 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
Lebanon 24
71 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
05/06/2025 14:34:11
05/06/2025 14:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر طبية ل"الجزيرة": 127 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس
Lebanon 24
مصادر طبية ل"الجزيرة": 127 شهيداً في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس
05/06/2025 14:34:11
05/06/2025 14:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكرملين: بوتين سيردّ على هجوم أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين: بوتين سيردّ على هجوم أوكرانيا
07:19 | 2025-06-05
05/06/2025 07:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ظلّه كشفه.. هكذا انتهت رحلة 10 سنوات للبحث عن أسامة بن لادن
Lebanon 24
ظلّه كشفه.. هكذا انتهت رحلة 10 سنوات للبحث عن أسامة بن لادن
07:00 | 2025-06-05
05/06/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خلايا موازية لداعش في غزة".. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ
Lebanon 24
"خلايا موازية لداعش في غزة".. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ
06:58 | 2025-06-05
05/06/2025 06:58:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة مرتقبة.. بوتين في إيران قريباً
Lebanon 24
زيارة مرتقبة.. بوتين في إيران قريباً
06:54 | 2025-06-05
05/06/2025 06:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظة عراقية تُقاطع إحتفالات عيد الأضحى.. ما السبب؟
Lebanon 24
محافظة عراقية تُقاطع إحتفالات عيد الأضحى.. ما السبب؟
06:46 | 2025-06-05
05/06/2025 06:46:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 21 عامًا من الزواج... ممثلة سورية تكشف عن مرحلة فكّرت فيها بالانفصال عن زوجها
Lebanon 24
بعد 21 عامًا من الزواج... ممثلة سورية تكشف عن مرحلة فكّرت فيها بالانفصال عن زوجها
09:07 | 2025-06-04
04/06/2025 09:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
Lebanon 24
توفي قبل ساعات من إحياء حفله.. فنان لبناني يُوارى الثرى اليوم وهذه تفاصيل الدفن (فيديو)
04:24 | 2025-06-05
05/06/2025 04:24:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
متفجرات دخلت لبنان جواً.. هذا ما فعلته إسرائيل
14:00 | 2025-06-04
04/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 9 أشهر من "عمليّة البيجر".. صحيفة فرنسيّة: هذا وضع "حزب الله"
Lebanon 24
بعد 9 أشهر من "عمليّة البيجر".. صحيفة فرنسيّة: هذا وضع "حزب الله"
10:30 | 2025-06-04
04/06/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما صحة وفاة رياض سلامة؟
Lebanon 24
خبر ينتشر... ما صحة وفاة رياض سلامة؟
15:47 | 2025-06-04
04/06/2025 03:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:19 | 2025-06-05
الكرملين: بوتين سيردّ على هجوم أوكرانيا
07:00 | 2025-06-05
ظلّه كشفه.. هكذا انتهت رحلة 10 سنوات للبحث عن أسامة بن لادن
06:58 | 2025-06-05
"خلايا موازية لداعش في غزة".. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ
06:54 | 2025-06-05
زيارة مرتقبة.. بوتين في إيران قريباً
06:46 | 2025-06-05
محافظة عراقية تُقاطع إحتفالات عيد الأضحى.. ما السبب؟
06:29 | 2025-06-05
بعد الهجوم الأوكراني... روسيا: سنصلح القاذفات المتضررة
فيديو
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"ما بعرف شو حس".. هكذا علّقت فنانة لبنانية على اقتحام أحد المعجبين حفلها واحتضانها أمام زوجته (فيديو)
02:56 | 2025-06-05
05/06/2025 14:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
Lebanon 24
خلال طقس عاصف.. رافعة تنهي حياة عاملين
01:47 | 2025-06-05
05/06/2025 14:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
سرقة.. مع رقصة خاصة (فيديو)
00:44 | 2025-06-05
05/06/2025 14:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24