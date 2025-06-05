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هزة ضربت تركيا.. هذه قوتها

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:35
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ضربت هزة بقوة 4.6 على مقياس ريختر، قبالة سواحل مدينة جوكجيادا في ولاية جناق قلعة شمال غرب تركيا
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وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن الهزة وقعت في الساعة صباحا في بحر إيجه.
 
وتم تسجيل مركز الهزة على عمق 12.61 كيلومترًا تحت سطح البحر، مما تسبب في اهتزازات خفيفة ولكن ملحوظة عبر المناطق الساحلية المحيطة.
 
وتشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار هيكلية جسيمة جراء الهزة. وتواصل السلطات مراقبة المنطقة تحسبًا لأي هزات ارتدادية. (Turkiye Today) 
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