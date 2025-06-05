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عربي-دولي

تسريب صوتي لنتنياهو يفضح أفعاله ويحرجه

Lebanon 24
05-06-2025 | 02:50
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في خضم أزمة سياسية متصاعدة تهدد تماسك الائتلاف الحاكم في إسرائيل، كشفت قناة إسرائيلية خاصة عن تسجيل صوتي مسرّب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتعهد فيه أمام أحد أبرز حاخامات التيار الحريدي-الليتواني بالدفاع عن إعفاء المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، في خطوة فجّرت جدلًا واسعًا داخل المؤسسة السياسية والأمنية في البلاد.
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وفي التسجيل الذي جرت وقائعه في آذار الماضي، قال نتنياهو: "نحتاج إلى وقت لتمرير القانون بشكل صحيح بحيث لا يمكن الطعن فيه. ونحن قادرون على ذلك، وسأقوم به." واعترف صراحة بإقالة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بسبب معارضتهما قانون الإعفاء، قائلًا: "كانت لدينا عقبات ضخمة... أزلناها. عندما يكون وزير الدفاع ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا أن نتقدم."

تسريب القناة 13 يأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من أحزاب دينية داخل ائتلافه، مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه"، التي تطالب بإقرار فوري لقانون يعفي الحريديم من التجنيد، وإلا فإنها ستدعم حل الكنيست وإسقاط الحكومة.

وقد أفادت صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس بأن عددًا من الحاخامات أصدروا أوامر واضحة للأحزاب الحريدية بالانسحاب من الحكومة إذا لم يُمرر القانون، فيما أمر أحدهم بدعم مشروع قانون لحل الكنيست.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن الصراع على قانون التجنيد بات اختبارًا وجوديًا لحكومة نتنياهو، وقد يحدد مصيرها السياسي في الأسابيع المقبلة. (العربية)
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