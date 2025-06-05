بعملية خاصة.. إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين

Advertisement

أعلن استعادة القوات جثتين لإسرائيليين من .وقال في بيان اليوم الخميس إنه تمت "استعادة الجثتين اللتين كانتا محتجزتين لدى ، عبر عملية خاصة نفذها (الشاباك) والجيش في القطاع". ولفت إلى أن اسم الإسرائيليين " وينشتاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز"كما أشار إلى أنهما قتلا في السابع من تشرين الاول 2023، وأدخلا إلى غزة.