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بعملية خاصة.. إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:01
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة القوات الإسرائيلية جثتين لإسرائيليين من قطاع غزة.
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وقال نتنياهو في بيان اليوم الخميس إنه تمت "استعادة الجثتين اللتين كانتا محتجزتين لدى حماس، عبر عملية خاصة نفذها جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش في القطاع". ولفت إلى أن اسم الإسرائيليين "جودي وينشتاين-هاجي وغادي هاجي من كيبوتس نير عوز"

كما أشار إلى أنهما قتلا في السابع من تشرين الاول 2023، وأدخلا إلى غزة.
 
وختم مشددا على أن الحكومة "لن تستكين أو تهدأ حتى إعادة جميع الأسرى أحياءً وأمواتًا".
 
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