أحداث مهمة... إليكم ما شهده 5 حزيران عبر التاريخ

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ذكر موقع "History" الأميركي أنه "في 5 حزيران من العام 1870، أضرمت النيران في جزء كبير من مدينة القسطنطينية في تركيا ما تسبب بتدمير 9000 منزل ووفاة 2000 شخص. وفي التفاصيل، كانت فتاة صغيرة تحمل قطعة فحم ساخنة في مقلاة حديدية إلى مطبخ عائلتها عندما تعثرت، فطار الفحم من النافذة إلى سطح منزل مجاور. وانتشر الحريق بسرعة في شارع فيريدجي (Feridje Street)، أحد الشوارع الرئيسية في القسطنطينية. وفي عام 1887، نشر إدموندو دي أميسيس (Edmondo de Amicis) أفضل رواية لهذه الكارثة في كتاب بعنوان "القسطنطينية" (Constantinople)".وبحسب الموقع، "في 5 حزيران 1944، ألقت أكثر من 1000 قاذفة بريطانية 5000 طن من القنابل على بطاريات المدفعية الألمانية المنتشرة في منطقة الهجوم في النورماندي، بينما عبرت 3000 سفينة تابعة للحلفاء القناة الإنكليزية استعدادًا لغزو النورماندي. لقد تم تأجيل يوم غزو فرنسا المحتلة مرارا وتكرارا منذ شهر أيار، وذلك في الغالب بسبب سوء الأحوال الجوية والعقبات التكتيكية الهائلة التي كانت تعترض ذلك. وأخيرا، وعلى الرغم من الظروف الجوية غير المثالية، أو ربما بسببها، قرر الجنرال أيزنهاور في الخامس من حزيران تحديد اليوم التالي باعتباره يوم النصر، وهو اليوم الذي شهد إطلاق أكبر عملية برمائية في التاريخ".وتابع الموقع، "في هذا اليوم من العام 1947، وفي أحد أهم الخطب التي ألقيت في فترة الحرب الباردة، دعا جورج مارشال إلى المساعدة في التعافي الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب. وقد أعطى خطابه الزخم لما يسمى بخطة مارشال، والتي أرسلت الولايات المتحدة بموجبها مليارات الدولارات إلى أوروبا الغربية لإعادة بناء البلدان التي مزقتها الحرب.وفي 5 حزيران 1963، استقال وزير الحرب جون بروفومو من منصبه بعد الكشف عن كذبه على مجلس العموم بشأن علاقته الجنسية مع كريستين كيلر، وهي فتاة ليل. وفي وقت وقوع هذه القضية، كان كيلر متورطًا أيضًا مع يفغيني "يوجين" إيفانوف، الملحق البحري السوفيتي الذي اشتبه البعض في أنه جاسوس. ورغم أن بروفومو أكد للحكومة أنه لم يُعرّض الأمن القومي للخطر بأي شكل من الأشكال، إلا أن الفضيحة هددت بإسقاط حكومة رئيس الوزراء هارولد ماكميلان".وبحسب الموقع، "في هذا اليوم من العام 1967، ردّت على حشد القوات العربية على طول حدودها بشن هجوم جوي استباقي على مصر. ثم انضمت الأردن إلى المعركة، لكن التحالف العربي لم يكن يملك القوة والقدرات التي تملكها القوات المسلحة . وفي ستة أيام من القتال، احتلت إسرائيل قطاع غزة وشبه سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان في ، والضفة الغربية والقطاع العربي من القدس الشرقية، وكلاهما كان تحت الحكم الأردني في السابق. وبحلول الوقت الذي دخل فيه وقف إطلاق النار الذي فرضته حيز التنفيذ في الحادي عشر من حزيران، كانت إسرائيل قد ضاعفت حجمها بأكثر من الضعف، بما في ذلك الاستيلاء على البلدة القديمة في القدس من الأردن. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الانسحاب من كل المناطق المحتلة، لكن إسرائيل رفضت ذلك، وقامت بضم القدس الشرقية بشكل دائم، وأقامت إدارات عسكرية في الأراضي المحتلة. وأعلنت إسرائيل أنها سوف تعيد غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان وسيناء إلى العرب في مقابل الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وضمانات ضد أي هجوم مستقبلي. اجتمع القادة العرب في آب لمناقشة مستقبل . واتفقوا على سياسة لا سلام ولا مفاوضات ولا اعتراف بإسرائيل، ووضعوا خططًا للدفاع عن حقوق العرب في الأراضي المحتلة. لكن مصر تمكنت في نهاية المطاف من التفاوض وإحلال السلام مع إسرائيل، وفي عام 1982 عادت شبه جزيرة سيناء إلى مصر مقابل الاعتراف الدبلوماسي الكامل بإسرائيل. تنازلت مصر والأردن لاحقًا عن مطالباتهما بقطاع غزة والضفة الغربية للفلسطينيين، الذين بدأوا محادثات "الأرض مقابل السلام" مع إسرائيل ابتداءً من تسعينيات القرن الماضي. ولا يزال التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين بعيد المنال".وتابع الموقع، "بعد منتصف ليل يوم 5 حزيران 1968، تم إطلاق النار على السيناتور روبرت كينيدي في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في كاليفورنيا. فور إعلانه لأنصاره استعداد البلاد لإنهاء انقساماتها المتوترة، أُطلقت النار على كينيدي عدة مرات على يد الشاب الفلسطيني سرحان سرحان، البالغ من العمر 24 عامًا. وأُعلن عن وفاته بعد يوم واحد، في 6 حزيران 1968. كما وفي مثل هذا اليوم من العام 2004، توفي رونالد ويلسون ريغان، الرئيس الأربعون للولايات المتحدة، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر. وكان ريغان، الممثل الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا، رئيسًا ذا شعبية واسعة، عُرف بقدرته ثقة بأنفسهم بعد أزمات سبعينيات القرن الماضي".وبحسب الموقع، "في 5 حزيران 2013، علم الأميركيون أن حكومتهم تتجسس على شعبها على نطاق واسع. وفي تلك اللحظة نشرت صحيفة الغارديان، ثم صحيفة بوست، التقرير الأول من سلسلة تقارير تم إعدادها استناداً إلى وثائق سربها مصدر مجهول. كشفت المواد عن برنامج مراقبة تديره الحكومة والذي يراقب سجلات الاتصالات ليس فقط للمجرمين أو الإرهابيين المحتملين، ولكن للمواطنين الملتزمين بالقانون أيضًا. وبعد ثلاثة أيام، كشف المصدر عن هويته وهو إدوارد سنودن، المتعاقد مع وكالة الأمن القومي".