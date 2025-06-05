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ذكر موقع "The National Interest" الأميركي أنه "الآن بعد أن انتهى هجوم "بيرل هاربر" الأوكراني على ، من المهم أن نفهم أن هذا الهجوم، على الرغم من نجاحه، لن يكون له تأثيرات كبيرة على القدرات الحربية الروسية الشاملة. ببساطة، لم تتمكن من تدمير عدد كبير من القاذفات كما أشارت الادعاءات الأولية. وزعمت أن 40 قاذفة تضررت أو دمرت في الهجوم، لكن مسؤولا أميركيا قال لشبكة " " إن العدد ربما كان أقرب إلى اثنتي عشرة. علاوة على ذلك، لدى قاذفات أخرى احتياطية، ويمكن تجديدها لتحل محل الطائرات المتضررة. على أية حال، لم تعد القاذفات الاستراتيجية البعيدة المدى تشكل القدرة الأساسية لروسيا على تنفيذ الضربات البعيدة المدى".وبحسب الموقع، "مع ذلك، كان الهجوم الأوكراني تاريخيا في اتساعه ومداه وجرأته. ولكن من المؤكد أن أوكرانيا قد تندم على ذلك، لأنها ستجبر الروس الآن على محاولة إعادة تأكيد بعض مظاهر الردع من خلال الرد الشامل على أوكرانيا، وربما حتى على دول التي يشتبه في تورطها في التخطيط للهجوم".وتابع الموقع، "كان الهجوم بحد ذاته مختلفًا تمامًا عن أي شيء شهدناه من قبل. فقد استغل ثغرات أمنية رئيسية في عمق روسيا، حيث افترض الجيش الروسي بوضوح أن الأوكرانيين لن يتمكنوا من الوصول إليها أبدا. وفي حين لا يزال هناك الكثير من التفاصيل حول الجانب الأوكراني من الهجوم الذي لا يزال من الصعب تمييزه، فإننا نعلم الآن أن الأوكرانيين استخدموا طائرات من دون طيار من طراز First Person View (FPV) لاستهداف القاذفات الروسية. ويُعتقد أن الأوكرانيين استخدموا منصة "أوسا" للطائرات المسيّرة التي طورتها شركة "فيرست كونتاكت" ، لكن هذا يبقى مجرد تكهنات، لأن التأكيد على الأنظمة المحددة لا يزال غير متاح نسبيًا".وأضاف الموقع، "تستطيع طائرة أوسا من دون طيار حمل رأس حربي متفجر يزن رطلين، وهو أكثر من كافٍ لاستهداف الطائرات والبنية التحتية. وتتوافق حمولة وسرعة Osa مع متطلبات ضرب الأهداف ذات القيمة العالية، مثل القاذفات الروسية Tu-95 و Tu-22. وتتمتع هذه الطائرات من دون طيار الصغيرة نسبيًا بوقت طيران يبلغ حوالي 15 دقيقة، ويمكن أن تصل إلى سرعات تبلغ حوالي 94 ميلًا في الساعة، مما يتيح لها تنفيذ ضربات سريعة. أما بالنسبة للتحكم في هذه الأنظمة، يتم توجيه الطائرات من دون طيار من خلال بث فيديو مباشر عبر نظارات واقية، مما يوفر استهدافًا دقيقًا في الوقت الفعلي مع زمن انتقال منخفض. وإلى جانب طائرة أوسا، كان من الممكن استخدام نماذج محددة مثل " هورنت" أو "نوماد"."وبحسب الموقع، "في هذا الهجوم، استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، وتزعم مصادر أوكرانية أنها تسببت في أضرار بقيمة 7 مليارات دولار، مما أدى إلى تعطيل ما يقرب من ثلث حاملات صواريخ الروسية. ومع ذلك، يصرّ الروس على أن الأضرار، وإن كانت كبيرة، لا تتوافق مع مزاعمهم. لا يوجد تأكيد على استخدام طائرات FPV المسيرة، مع أن هذه الطائرات عادةً ما يتحكم بها البشر، مما يجعل نشرها في عمق روسيا محفوفًا بالمخاطر بشكل استثنائي مقارنةً بالطائرات المسيّرة التقليدية الموجهة عن بُعد. ولكن، كما يتضح من الحرب الأوكرانية الشاملة، فإن الجيشين الأوكراني والروسي يقدران بشكل متزايد هذه الطائرات المسيّرة بسبب قوتها القاتلة وعدم قدرتها على التعطل إلكترونيا".وتابع الموقع، "تنتج أوكرانيا 200,000 طائرة مسيّرة من طراز FPV شهريًا، وتخطط لإنتاج 4.5 مليون طائرة بنهاية العام. وتُعدّ شركات مثل TAF Drones ومجموعات التمويل الجماعي، مثل Wild Hornets، جهات فاعلة رئيسية في ترسانة الطائرات المسيّرة المتنامية في أوكرانيا. وقد مكّن حجم الترسانة أوكرانيا من شنّ هجوم منسق بنجاح باستخدام 117 طائرة مسيّرة".