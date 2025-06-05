رقم ضخم.. كم بلغ عدد قتلى وجرحى روسيا خلال حرب أوكرانيا؟

أظهرت دراسة جديدة أنَّ الحرب الروسية - أدت إلى مقتل أو إصابة ما يقرب من مليون جندي روسي خلال الكامل لأوكرانيا.

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وتقول الدراسة التي نشرها الإستراتيجية والدولية "CSIS" أنّ ستسجل هذا الصيف مليون ضحية، مشيرة إلى أن "من بين الضحايا الذين يُقدر عددهم بـ 950 ألفاً حتى الآن، لقي ما يصل إلى 250 ألفاً حتفهم.

الدراسة ذكرت أيضاً أنَّ " تكبدت ما يقرب من 400 ألف ضحية، مع ما بين 60 ألفًا و100 ألف حالة وفاة".

وعلى الرغم من أن لا تكشف عن خسائرها القتالية بأي تفاصيل، ويُعتقد أن تُقلل بشكل كبير من تقدير خسائرها، إلا أن أرقام تتوافق مع تقييمات الاستخبارات والأميركية. (عربي21)