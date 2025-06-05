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عربي-دولي

رقم ضخم.. كم بلغ عدد قتلى وجرحى روسيا خلال حرب أوكرانيا؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:34
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أظهرت دراسة جديدة أنَّ الحرب الروسية - الأوكرانية أدت إلى مقتل أو إصابة ما يقرب من مليون جندي روسي خلال الغزو الكامل لأوكرانيا.
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وتقول الدراسة التي نشرها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "CSIS" أنّ روسيا ستسجل هذا الصيف مليون ضحية، مشيرة إلى أن "من بين الضحايا الروس الذين يُقدر عددهم بـ 950 ألفاً حتى الآن، لقي ما يصل إلى 250 ألفاً حتفهم.
 
 
الدراسة ذكرت أيضاً أنَّ "أوكرانيا تكبدت ما يقرب من 400 ألف ضحية، مع ما بين 60 ألفًا و100 ألف حالة وفاة".
 
 
وعلى الرغم من أن كييف لا تكشف عن خسائرها القتالية بأي تفاصيل، ويُعتقد أن موسكو تُقلل بشكل كبير من تقدير خسائرها، إلا أن أرقام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تتوافق مع تقييمات الاستخبارات البريطانية والأميركية. (عربي21)
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